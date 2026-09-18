SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Jorge Jesus'tan Leao için net mesaj! “Onu çok iyi tanıyorum..."

Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Rafael Leao'nun milli takıma çağrılmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'tan Leao için net mesaj! “Onu çok iyi tanıyorum..."
Burak Kavuncu
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Portekiz Milli Takımı'nda Jorge Jesus dönemi resmen başlarken, deneyimli teknik adam ilk kadrosunda Rafael Leao'ya da yer verdi. Jesus, düzenlediği basın toplantısında Leao'nun durumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanırken, yıldız futbolcunun oynama sürecine vurgu yaptı.

RAFAEL LEAO YENİDEN MİLLİ TAKIMDA

Jorge Jesus tan Leao için net mesaj! “Onu çok iyi tanıyorum..." 1

Jorge Jesus, Portekiz'in yeni dönemindeki ilk milli takım kadrosunu açıkladı ve Rafael Leao'yu da 25 kişilik kadroya dahil etti. Portekiz, yeni teknik direktörü yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'nde Galler, Norveç ve Danimarka ile karşılaşacak.

Leao'nun kadroya alınmasının ardından Jorge Jesus'un oyuncuyla ilgili sözleri de gündeme geldi.

“RAFAEL LEAO'YU ÇOK İYİ TANIYORUM”

Jorge Jesus tan Leao için net mesaj! “Onu çok iyi tanıyorum..." 2

Jorge Jesus, Rafael Leao hakkında yaptığı değerlendirmede oyuncunun özelliklerini zaten bildiğini belirterek, asıl ihtiyacının futbolcuyu sahada görmek olduğunu söyledi.

Jesus, “Rafael Leao'yu çok iyi tanıyorum; onun nasıl oynadığını görmeme pek gerek yok. Asıl ihtiyacım olan şey, onun oynamasıydı; çünkü oynamadan milli takıma çağrılması zordu” ifadelerini kullandı.

LEAO'YU HÜCUM PLANINDA DÜŞÜNÜYOR

Jorge Jesus tan Leao için net mesaj! “Onu çok iyi tanıyorum..." 3

Portekiz Milli Takımı'nın oyun planı hakkında da konuşan Jorge Jesus, üçüncü bir orta saha oyuncusu yerine ikinci bir forvet kullanmaya daha yakın olduğunu ifade etti.

Deneyimli teknik adam, João Félix'in yanı sıra Bruno Fernandes, Rafael Leao ve Francisco Trincao'nun da bu pozisyonda görev yapabilecek oyuncular olduğunu belirterek, “Oyuncuların özelliklerini öğrenip kendi fikirlerime uyarlamam gerekiyor” dedi.

RAFA SİLVA KADRODA YOK

Jorge Jesus tan Leao için net mesaj! “Onu çok iyi tanıyorum..." 4

Jorge Jesus, Rafa Silva'yı ise bu kadroda düşünmediğini açıkladı.

Jesus, “Rafa Silva'yı kadroda düşünmedim. Bu 25 futbolcu, düşündüğüm isimler. Sadece Dünya Kupası'nda olan oyuncularla konuştum” ifadelerini kullandı.

Rafael Leao'nun milli takıma dönüşü, Galatasaray'daki performansının ardından Portekiz'deki yeni dönemde kendisi için de önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig ekibine haciz şoku! Takım otobüsü bile gitti iddiasıSüper Lig ekibine haciz şoku! Takım otobüsü bile gitti iddiası
Ömer Kutluay Real Madrid formasıyla parkeyi salladı!Ömer Kutluay Real Madrid formasıyla parkeyi salladı!
Anahtar Kelimeler:
Portekiz galatasaray Rafa Silva Rafael Leao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Ünlülere operasyon: Gözaltı listesi belli oldu!

Ünlülere operasyon: Gözaltı listesi belli oldu!

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.