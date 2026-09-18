Jorge Jesus'tan Leao için net mesaj! “Onu çok iyi tanıyorum..."

Portekiz Milli Takımı'nda Jorge Jesus dönemi resmen başlarken, deneyimli teknik adam ilk kadrosunda Rafael Leao'ya da yer verdi. Jesus, düzenlediği basın toplantısında Leao'nun durumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanırken, yıldız futbolcunun oynama sürecine vurgu yaptı.

RAFAEL LEAO YENİDEN MİLLİ TAKIMDA

Jorge Jesus, Portekiz'in yeni dönemindeki ilk milli takım kadrosunu açıkladı ve Rafael Leao'yu da 25 kişilik kadroya dahil etti. Portekiz, yeni teknik direktörü yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'nde Galler, Norveç ve Danimarka ile karşılaşacak.

Leao'nun kadroya alınmasının ardından Jorge Jesus'un oyuncuyla ilgili sözleri de gündeme geldi.

“RAFAEL LEAO'YU ÇOK İYİ TANIYORUM”

Jorge Jesus, Rafael Leao hakkında yaptığı değerlendirmede oyuncunun özelliklerini zaten bildiğini belirterek, asıl ihtiyacının futbolcuyu sahada görmek olduğunu söyledi.

Jesus, “Rafael Leao'yu çok iyi tanıyorum; onun nasıl oynadığını görmeme pek gerek yok. Asıl ihtiyacım olan şey, onun oynamasıydı; çünkü oynamadan milli takıma çağrılması zordu” ifadelerini kullandı.

LEAO'YU HÜCUM PLANINDA DÜŞÜNÜYOR

Portekiz Milli Takımı'nın oyun planı hakkında da konuşan Jorge Jesus, üçüncü bir orta saha oyuncusu yerine ikinci bir forvet kullanmaya daha yakın olduğunu ifade etti.

Deneyimli teknik adam, João Félix'in yanı sıra Bruno Fernandes, Rafael Leao ve Francisco Trincao'nun da bu pozisyonda görev yapabilecek oyuncular olduğunu belirterek, “Oyuncuların özelliklerini öğrenip kendi fikirlerime uyarlamam gerekiyor” dedi.

RAFA SİLVA KADRODA YOK

Jorge Jesus, Rafa Silva'yı ise bu kadroda düşünmediğini açıkladı.

Jesus, “Rafa Silva'yı kadroda düşünmedim. Bu 25 futbolcu, düşündüğüm isimler. Sadece Dünya Kupası'nda olan oyuncularla konuştum” ifadelerini kullandı.

Rafael Leao'nun milli takıma dönüşü, Galatasaray'daki performansının ardından Portekiz'deki yeni dönemde kendisi için de önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.