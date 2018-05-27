SPOR

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.05.2018 00:48 | Son Güncelleme

Real Madrid - Liverpool maçının yorumcusu Ömer Üründül sosyal medyayı salladı. Bazı futbolseverler Ömer Üründül ve TRT'ye tepki gösterirken, bazıları ise deneyimli yorumcunun Dünya Kupası'nda da maç yorumlamasını istedi. İşte sosyal medyadan Ömer Üründül yorumları...

Ömer Üründül'e hem destek, hem tepki!

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

1 / 29

Şampiyonlar Ligi'nde tüm gözler dev Real Madrid - Liverpool maçına çevrildi. Sosyal medyada ise günün en çok konuşulan ismi Ömer Üründül oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde tüm gözler dev Real Madrid - Liverpool maçına çevrildi. Sosyal medyada ise günün en çok konuşulan ismi Ömer Üründül oldu.
2 / 29

Deneyimli yorumcu maç başlamadan Twitter'da Trend Topic listesinde birinci sıraya yükselirken, maç içindeki yorumları da gündem yarattı.

Deneyimli yorumcu maç başlamadan Twitter'da Trend Topic listesinde birinci sıraya yükselirken, maç içindeki yorumları da gündem yarattı.
3 / 29

Kimi futbol severler deneyimli yorumcunun Dünya Kupası'nda da maç yorumlamasını isteyerek TRT'ye isteklerini iletti. İşte sosyal medyadan Ömer Üründül yorumları...

Kimi futbol severler deneyimli yorumcunun Dünya Kupası'nda da maç yorumlamasını isteyerek TRT'ye isteklerini iletti. İşte sosyal medyadan Ömer Üründül yorumları...
4 / 29

1

1
5 / 29

1

1
6 / 29

2

2
7 / 29

2

2
8 / 29

3

3
9 / 29

3

3
10 / 29

4

4
11 / 29

4

4
12 / 29

5

5
13 / 29

5

5
14 / 29

6

6
15 / 29

7

7
16 / 29

8

8
17 / 29

9

9
18 / 29

10

10
19 / 29

11

11
20 / 29

12

12
21 / 29

13

13
22 / 29

14

14
23 / 29

15

15
24 / 29

16

16
25 / 29

17

17
26 / 29

18

18
27 / 29

TRT'YA ASENKRON TEPKİSİ | Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelirken mücadelenin yayıncı kuruluşu TRT'nin yaşadığı senkron sorunu izleyenlerin tepkisiyle karşılaştı.

TRT'YA ASENKRON TEPKİSİ | Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelirken mücadelenin yayıncı kuruluşu TRT'nin yaşadığı senkron sorunu izleyenlerin tepkisiyle karşılaştı.
28 / 29

Maçın spikeri ile yayın arasındaki senkron sorunu nedeniyle görüntünün geç gelmesi maçı izleyenler sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Bu sorun maçın başlamasının ardından yaklaşık 25 dakika sürdü.

Maçın spikeri ile yayın arasındaki senkron sorunu nedeniyle görüntünün geç gelmesi maçı izleyenler sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Bu sorun maçın başlamasının ardından yaklaşık 25 dakika sürdü.
29 / 29

Daha önce yine TRT'de yayınlanan birçok önemli maçta yaşanan senkron sorununa dikkat çeken izleyenler 'TRT'nin senkron sorununu çözücem diyen cumhurbaşkanı adayına oyumu veririm' yorumlarında bulundu.

Daha önce yine TRT'de yayınlanan birçok önemli maçta yaşanan senkron sorununa dikkat çeken izleyenler 'TRT'nin senkron sorununu çözücem diyen cumhurbaşkanı adayına oyumu veririm' yorumlarında bulundu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ömer üründül Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi TRT dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Galatasaray'ın 38. başkanı Mustafa Cengiz oldu

Galatasaray'ın 38. başkanı Mustafa Cengiz oldu

Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı

Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı

Önce kız arkadaşını, sonra kendisini öldürdü!

Önce kız arkadaşını, sonra kendisini öldürdü!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

Salah sakatlandı, hüngür hüngür ağladı

Salah sakatlandı, hüngür hüngür ağladı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

Real Madrid Liverpool Şampiyonlar ligi finali şifresiz canlı izle - TRT canlı yayın, İdman TV ve Tivibu Spor

Real Madrid Liverpool Şampiyonlar ligi finali şifresiz canlı izle - TRT canlı yayın, İdman TV ve Tivibu Spor

Zidane: Ronaldo böyle maçlar için yaşıyor

Zidane: Ronaldo böyle maçlar için yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.