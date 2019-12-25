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Ömrü kısaltan yiyecekler nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Küresel Hastalık Yükü Çalışması (GBD) verilerine göre her yıl 11 milyon kişi yanlış ve sağlıksız beslenme yüzünden hayatını kaybediyor. Yapılan çalışmalarda yanlış beslenmenin sigaradan daha fazla zarar verdiğini ortaya koydu. Belki de bilmeden tükettiğiniz bazı yiyecekler sizi yavaş yavaş ölüme sürüklüyor olabilir. Önlem almak için muhakkak bu listeye göz atın sevgili okur. Ömrü kısaltan yiyecekler nelerdir?

Ömrü kısaltan yiyecekler nelerdir?

Besinler, sağlıklı yaşam için önemli bir görev üstleniyorlar. Her gün yediğimiz yiyecekler sadece bizi tok tutmuyor, bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmeye, organların düzgün çalışmasına ve bizi birçok rahatsızlıktan korumaya yardımcı olurlar. Bilim insanları yaptığı araştırmalar sonucunda 5 ölümden birinin beslenmeye bağlı rahatsızlıklardan kaynaklı olduğunu ortaya koydu. Bu sebeple neyi nasıl tükettiğimiz çok derece önemli.

Şimdi bahsedeceğimiz besinleri uzun vadede tüketmek sağlığımızı olumsuz yönde etkiler ve ömrü kısaltabilir. Listeye muhakkak göz atın! İşte ömrü kısaltan o yiyecekler...

ASİTLİ ŞEKERLİ GIDALAR

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Tatlandırıcılı asitli gıdaların sadece kalori oranlarının yüksek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu gıdalar içerisinde hormonlarınızı etkileyen koruyucu gıdalar bulundurmaktadır. Bu içecekler yerine ev yapımı taze sıkılmış meyve sularını tercih etmelisiniz.

İŞLENMİŞ ETLER

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Tatlandırıcılı asitli gıdaların sadece kalori oranlarının yüksek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu gıdalar içerisinde hormonlarınızı etkileyen koruyucu gıdalar bulundurmaktadır. Bu içecekler yerine ev yapımı taze sıkılmış meyve sularını tercih etmelisiniz.

CİPSLER

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Tatlandırıcılı asitli gıdaların sadece kalori oranlarının yüksek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu gıdalar içerisinde hormonlarınızı etkileyen koruyucu gıdalar bulundurmaktadır. Bu içecekler yerine ev yapımı taze sıkılmış meyve sularını tercih etmelisiniz.

FAST FOOD

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Tatlandırıcılı asitli gıdaların sadece kalori oranlarının yüksek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu gıdalar içerisinde hormonlarınızı etkileyen koruyucu gıdalar bulundurmaktadır. Bu içecekler yerine ev yapımı taze sıkılmış meyve sularını tercih etmelisiniz.

BEYAZ EKMEK

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Beyaz ekmeğin sağlığımıza olan zararlarını artık hepimiz biliyoruz ancak tekrar etmekte fayda var. beyaz ekmek içerisinde besleyici madde barındırmaz. Kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine neden olmaktadır.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sigara paketlerindeki gibi "ölüm riski" uyarısı yapılmalı.
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