YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Ömrünü arıcılığa adadı

Ömrünü arıcılığa adadı

SAMSUN HABERLERİ  | 20.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Samsun'da eğitiminin ardından Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde 18 yıl arıcılık bölümünün sorumluluğunu yürüten Hüseyin İspirli, emekli olduktan sonra da yaşam tarzına dönüştürdüğü işinden vazgeçemedi - Yaklaşık 3,5 dönümde arılar için özel bitkiler yetiştiren, balın yanında polen ve propolis de üreten İspirli: - "Bafra'da yaklaşık 20 bin kovanda amatör şekilde üretim yapılıyor. Amatör arıcılarımıza örnek olup, böyle bir sistemi oturturlarsa daha karlı, verimli ve zevkli arıcılık yapabileceklerini göstermek istedim"

EMRE ŞAHİNOL - Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 40 yıldır arılarla iç içe olan emekli ziraat teknisyeni Hüseyin İspirli, yaşam tarzına dönüştürdüğü işiyle bölge çiftçisine örnek oluyor.

İspirli'nin, 1980'de ziraat okuluna girdikten sonra arılara yakın bir hayatı oldu. Mezuniyetinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde 18 yıl arıcılık bölümünden sorumlu olan İspirli, emekliliği sonrasında da arıcılık yapmayı sürdürdü.

Deneyimlerini bölge çiftçisiyle paylaşmaya devam eden İspirli, Bafra Ovası'nda bu işi yapmaya başladı.

Yaklaşık 3,5 dönüm alana kovanlarını taşıyan İspirli, arıların ihtiyaç duyduğu polen ve nektarı temin edebilmeleri için meraya özel bitkiler ekti, damla suluma yöntemiyle verimi artırdı.

- "Gelecek yıl arı sütü üretimine de geçeceğim"

İspirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bal, polen ve propolis ürettiğini söyledi.

Gelecek yıl arı sütü üretimine de geçeceğini belirten İspirli, şöyle konuştu:

"Meraya arı otu, fasulye tohumu ektik. Bunu normalde sonbaharda ekebiliriz ama yağmurlama sulama sistemi kurarak burada yazın da bunları ekebildik. Sonbahara kadar arılarımız bundan polen ve nektar alacak, kışa daha güçlü girip bahara daha güçlü çıkacak. Bunu, sulama sistemiyle başarmış olduk. Bu sene arı üretimine ağırlık verdiğimiz için bal üretimimiz fazla olmadı."

Bafra'da yaklaşık 20 bin kovanda amatör arıcılık yapıldığına işaret eden İspirli, "İlçede 15 kişi profesyonel arıcılık yapıyor. Hemen her köyde 10-15 kişi amatör üretim yapıyor. Amatör arıcılarımıza örnek olup, böyle bir sistemi oturturlarsa daha karlı, verimli ve zevkli arıcılık yapabileceklerini göstermek istedim." dedi.

İspirli, geçen yıl 80-100 lira olan saf balın kilogram fiyatının, bu sene 100 ile120 lira arasında değişebileceğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Samsun Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:47
Sabah
06:13
Öğle
12:33
İkindi
15:59
Akşam
18:43
Yatsı
20:04

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Derebahçe Eczanesi
Ilkadim
Güngörmüş Eczanesi
Ilkadim
Kamer Eczanesi
Ilkadim
Mengel Eczanesi
Atakum
Umut Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.