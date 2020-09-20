Ömrünü arıcılığa adadı

EMRE ŞAHİNOL - Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 40 yıldır arılarla iç içe olan emekli ziraat teknisyeni Hüseyin İspirli, yaşam tarzına dönüştürdüğü işiyle bölge çiftçisine örnek oluyor.

İspirli'nin, 1980'de ziraat okuluna girdikten sonra arılara yakın bir hayatı oldu. Mezuniyetinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde 18 yıl arıcılık bölümünden sorumlu olan İspirli, emekliliği sonrasında da arıcılık yapmayı sürdürdü.

Deneyimlerini bölge çiftçisiyle paylaşmaya devam eden İspirli, Bafra Ovası'nda bu işi yapmaya başladı.

Yaklaşık 3,5 dönüm alana kovanlarını taşıyan İspirli, arıların ihtiyaç duyduğu polen ve nektarı temin edebilmeleri için meraya özel bitkiler ekti, damla suluma yöntemiyle verimi artırdı.

- "Gelecek yıl arı sütü üretimine de geçeceğim"

İspirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bal, polen ve propolis ürettiğini söyledi.

Gelecek yıl arı sütü üretimine de geçeceğini belirten İspirli, şöyle konuştu:

"Meraya arı otu, fasulye tohumu ektik. Bunu normalde sonbaharda ekebiliriz ama yağmurlama sulama sistemi kurarak burada yazın da bunları ekebildik. Sonbahara kadar arılarımız bundan polen ve nektar alacak, kışa daha güçlü girip bahara daha güçlü çıkacak. Bunu, sulama sistemiyle başarmış olduk. Bu sene arı üretimine ağırlık verdiğimiz için bal üretimimiz fazla olmadı."