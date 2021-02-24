Ömrünü tıbba ve eğitime vakfeden "Hocabey"in ölümünün üzerinden 11 yıl geçti

Erbil'deki ilköğreniminin ardından Beyrut Amerikan Koleji'ni ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren Doğramacı, Ankara'da Profesör Albert Eckstein'in yanında pediatri uzmanı olduktan sonra ABD Harvard Üniversitesinde ve St. Louis'teki Washington Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

İhsan Doğramacı, 3 Nisan 1915'te Irak'ın Erbil kentinde doğdu. Nüfuzlu bir Türkmen ailesinin oğlu olan Doğramacı'nın babası Doğramacızade Ali Paşa Erbil belediye başkanlığı yaptı, annesi İsmet hanım ise uzun yıllar Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Kerkük mebusu görevinde bulundu.

Yakın çevresinin "Hocabey" olarak adlandırdığı Doğramacı, uzun meslek yaşamı boyunca tıp ve yükseköğretim alanlarına katkılarıyla ülkeye hizmet etti.

Genç çocuk hekimi olarak geldiği şehirde hızlı bir mesleki gelişme göstererek 1955'te pediatri profesörü unvanını alan Doğramacı, Ankara Üniversitesine bağlı Çocuk Sağlığı Enstitüsünü kurdu, enstitüye 1961'e kadar Türkiye'nin ilk hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, tıbbi teknoloji yüksekokullarını ekledi.

Aynı üniversitede ikinci bir tıp fakültesi olarak Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Diş Hekimliği Yüksekokulunu kurma çalışmalarına başlayan Doğramacı, 1963-1967 arasında önce Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, ardından ODTÜ Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Doğramacı, 1967'de Hacettepe Tıp Fakültesi ile Çocuk Sağlığı Enstitüsüne bağlı yüksekokulları birleştirerek Hacettepe Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite oluşturdu ve 1975'e kadar bu üniversitenin rektörlüğünü yürüttü. Rektörlük süresi bittiğinde Paris Descartes Üniversitesine pediatri profesörü olarak atanma teklifini kabul etti.

- YÖK Kanunu'na katkı verdi

Yükseköğretim sistemini düzenleyecek yeni bir yasanın hazırlıklarına danışmanlık yapmak üzere davet aldığı Türkiye'ye dönen Doğramacı'nın önerileri arasında Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Yükseköğretim Kurulunun oluşturulması da bulunuyordu.