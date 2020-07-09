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OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü mezuniyet töreni "sosyal medya" aracılığıyla gerçekleştirildi

SAMSUN HABERLERİ  | 09.07.2020 16:49 | Son Güncelleme

OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü mezuniyet töreni "sosyal medya" aracılığıyla gerçekleştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden gerçekleştirildi.

Bölümün salonunda 61 mezun öğrenci için sosyal medya aracılığıyla sembolik tören düzenlendi.

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülfem Bakan, 49. dönem mezuniyet törenindeki yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle farklı bir mezuniyet töreni gerçekleştirildiğini söyledi.

Yeni mühendislere çalışmalarında başarılar dileyen Bakan, "Çalışkanlığın, dürüstlüğün ve üretkenliğin bir değer olduğunu bilen, zorlukla mücadeleden korkmayan, inandığı gibi yaşayan ve bu inançla hareket eden bireyler olun. OMÜ kimliğinizi onur duyarak taşımanız ümidiyle hepinize geleceğine umutla bakan bir toplumun insanlarıyla dayanışma içinde geçireceğiniz bir yaşam diliyorum." dedi.

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğrenci Temsilcisi Enes Yiğit, bölüm birincisi İremnaz Gülmüş, ikincisi Deniz Saygılı ve üçüncüsü Onur Yağlı'nın konuşmalarıyla devam eden tören, Ulusal Çevre Andı'nın okunduğu videonun gösteriminin ardından sona erdi.

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