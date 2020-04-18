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OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi korona virüsüyle mücadelede sahada

SAMSUN HABERLERİ  | 18.04.2020 18:13 | Son Güncelleme

Pandemi(salgın) hastanesi olarak hizmet veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi 3 binden fazla çalışanıyla korona virüsüyle mücadelede etkin rol oynuyor.Hastaların tedavi sürecini başarılı bir şekilde sürdüren hastanede korona virüsü taşıdığından şüphe edilen yüzlerce kişi muayene edildi.

Pandemi(salgın) hastanesi olarak hizmet veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi 3 binden fazla çalışanıyla korona virüsüyle mücadelede etkin rol oynuyor.
Hastaların tedavi sürecini başarılı bir şekilde sürdüren hastanede korona virüsü taşıdığından şüphe edilen yüzlerce kişi muayene edildi. Bunlar arasından ‘pozitif’ ihtimali bulunanlar ile sonuçları ‘pozitif’ olan hastalar yatırılarak tedavisi yapıldı.
Hastane bu konuda yapılan çalışmalarda ilk olarak korona virüsü salgınıyla ilişkili hastaların takip ve tedavilerinin yürütülebileceği ayaktan ve yataklı, teşhis ve tedavi birimleri oluşturdu. Bu hastalara 7 gün 24 saat poliklinik muayene hizmeti vermek üzere Solunum Yolu Enfeksiyon Poliklinik Birimi oluşturdu. Ayrıca bu birime sadece olası korona virüsü hastalarına hizmet vermek üzere 128 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı tahsis edilerek korona virüsü hastalarına özel tertibatlı ayrı bir numune alma odası da açıldı.
Hastane içerisinde 150 yatak kapasiteli, 7 tane korona virüsü tedavi servisi oluşturulurken bu servislerden 3’ü faal durumda; diğerleri ise her an faaliyete sokulmak üzere hazır tutuluyor. Ayrıca 16 yatak erişkin ve 8 yatak çocuk hastalar için olmak üzere toplam 24 adet üst düzey Yoğun Bakım Yatağı korona virüsü hastalarının tedavisi için hizmete alındı. İhtiyaç halinde 20 yataklı cerrahi yoğun bakım ünitesi de faaliyete sokulmak üzere planlara dahil edildi.
Sağlık çalışanlarından evine gitmekte imtina edenler için ise üniversitenin hasta yakını evi ile konuk evi konaklama için tahsis edilerek tüm ihtiyaçları hastane tarafından karşılandı. Ayrıca OMÜ ve Samsun Teknopark iş birliğiyle, solunum güçlüğü çeken hastaların entübe edilmesinde kullanılan yerli videolaringoskop cihazı Samsun Teknopark Prototip Atölyesi’nde üretildi.

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