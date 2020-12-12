OMÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

Samsun Valiliği nezdinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, mesleki eğitim veren okullarda sınai ve fikri mülkiyet hakları hususunda farkındalığı arttırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun Valiliği’nde gerçekleşen imza törenine katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen protokolü imzalayarak hayırlı olması temennisinde bulundu.

Proje ve faaliyetler sonucu daha fazla yeniliğin ve fikri ürününün gelişmesine katkı sunmayı da amaçlayan protokolle birlikte, bu gelişmelerin sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunması sürecine de destek sunmak hedefleniyor.

İki yıl boyunca devam edecek proje kapsamında OMÜ-TTO tarafından fikri sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirme ve eğitim verilmesi; patent, faydalı model, tasarım başvurularında teknik destek sağlanması; meslek okulu öğrencilerine sınai mülkiyet hakları huşunda etkinliklerin düzenlenmesi; ulusal ve uluslararası patent yarışmalarında kurumlar arasında iş birliğinin sağlanması planlanıyor.



