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OMÜ’lü hazırlık öğrencileri yabancı dil eğitimi kalitesinden memnun

27.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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OMÜ’lü hazırlık öğrencileri yabancı dil eğitimi kalitesinden memnun

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan (YDYO) 2020-2021 ara dönem Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na yüz yüze katılarak performanslarını gösteren OMÜ’lü hazırlık öğrencileri, eğitim-öğretim kalitesinden duydukları memnuniyeti Rektör Yardımcısı Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu’nca yapılan (YDYO) 2020-2021 ara dönem Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na yüz yüze katılarak performanslarını gösteren OMÜ’lü hazırlık öğrencileri, eğitim-öğretim kalitesinden duydukları memnuniyeti Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ile paylaştı.
OMÜ YDYO Müdürü Prof. Dr. Nalan Kızıltan’ın rehberliğinde Rektörlüğü ziyaret eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü hazırlık öğrencileri Arifcan Karakaya ve Müberra Kabaklı’yı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, makamında konuk etti. Sınava bizzat katılıp yetkinliklerini test eden İngilizce İktisat Bölümü öğrencileri Arifcan Karakaya ile Müberra Kabaklı, ilk dönem boyunca çevrim içi eğitim süresince aldıkları yabancı dil eğitiminin kalitesinden memnun olduklarını vurgularken mesleki anlamda da kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir ortamın içinde bulunmaktan gurur?duyduklarını dile getirdiler.

“Tek tercihim OMÜ idi”
Gazi Üniversitesinden OMÜ’ye geldiğini söyleyen Arifcan Karakaya, İngilizce eğitim dolayısıyla İktisat Bölümünü seçtiğine işaret ederek “Ben OMÜ’ye tek tercih yaparak geldim. Çünkü araştırmalarım ve kişisel özelliklerim itibarıyla eğitim göreceğin yerin OMÜ olduğuna karar verdim. İlk dönemi geride bıraktık ve bu zorlu süreçte gerek öğretim elemanı kalitesi ve gerekse hoca-öğrenci ilişkisi yönünden çok memnun olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu an İngilizcede belli bir seviyeye gelmemde hocalarımın çok büyük bir katkısı oldu. İlk dönemi cevrim içi olarak tamamladık. Ama umut ediyoruz ki ikinci dönem yüz yüze eğitime geçeriz. Çünkü uzaktan eğitim her ne kadar iyi bir sistem olsa da eksik kaldığımız yönler oluyor. Bu eksiklikleri, nitelikli hocalarımla bire bir tamamlamak istiyorum ve umarım öyle olur. Başta Sayın Müdürümüz Prof. Dr. Nalan Kızıltan ve emektar bütün hocalarıma içtenlikle saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.
OMÜ’nün birçok üniversiteden daha fazla artısı olduğuna dikkat çeken Müberra Kabaklı da düşüncelerini “Üniversitemiz, kampüs olarak birçok üniversiteye fark atacak güzelliklere sahip ve bu yönüyle çok şanslı olduğumuzu vurgulamalıyım. Diğer bir avantaj da Üniversitedeki eğitmenlerimiz ki onları yakından tanımak ve içtenliklerini görmek bizleri çok mutlu etti. Bize karşı tavırları çok yapıcı ve cesaret verici. Cevrim içi derslerden de fazlasıyla memnunuz. Herkesin OMÜ’nün bu güzel kampüsünü gözleriyle görmesini isterim” şeklinde ifade etti.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ise öğrencilere nazik ziyaretleri ve övgüleri için teşekkür ederek, yabancı dildeki eğitimin işlevselliğini arttırıp, akademik kaliteyi yakalamanın başarının anahtarı olduğuna işaret ederek günümüzdeki rekabetçi atmosferde OMÜ olarak bu hedefe odaklandıklarını kaydetti.

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