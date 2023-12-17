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Ömür boyu futboldan men edilen Ankaragücü kulübü eski başkanı Faruk Koca'ya Emre Belözoğlu sahip çıktı!

17.12.2023 15:33 | Son Güncelleme:
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etmişti. Ankaragücü başkanlığını bırakan Faruk Koca'ya Emre Belözoğlu sahip çıktı.

Ömür boyu futboldan men edilen Ankaragücü kulübü eski başkanı Faruk Koca'ya Emre Belözoğlu sahip çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü Kulübüne ve Faruk Koca'ya verilen cezaları açıklamış ve tarihe geçecek kararlar uygulanmıştı.

ÖMÜR BOYU FUTBOLDAN MEN

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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olaylar sonrasında kurul, Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurmuştu.

EMRE BELÖZOĞLU SAHİP ÇIKTI

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Verilen bu ceza sonrasında ilk kez konuşan Emre Belözoğlu, "Başkan Faruk Koca ile kader birliği yapmak benim için çok büyük bir onurdur. Birlik olmalıyız. Zaman birlikte olma zamanı. Başkanımıza ve oyuncularımıza sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞTE BİRÇOK KEZ FAİR-PLAY ÖDÜLLERİ ALMIŞ BİR BAŞKAN"

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Emre Belözoğlu, "Başkanımız Faruk Koca, Ankaragücü'ne yıllarını vermiş birisi. Geçmişte birçok kez fair-play ödülleri almış bir başkan. Bu tarafın da unutulmaması gerek diye düşünüyorum." dedi.

"TEK BİR SUÇLUSU VARMIŞ GİBİ ALGI OLUŞTURMAYA DA GEREK YOK"

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Emre Belözoğlu, "Başkanımızı ziyaret ettim. Kendisi üzgün olduğunu söyledi. Olmaması gerek bir olaydı ama her yaşananın da tek bir suçlusu varmış gibi algı oluşturmaya da gerek yok." açıklamasını yaptı.

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