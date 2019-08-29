Ömür Gedik durmuyor! 'Poponun yarısını dışarıda bırakan...'

Gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik'in "Bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda" şeklindeki tweet'i kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Gedik'in şort boyu yorumu sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Ancak Gedik gelen eleştirilere hep tepkisiz kalmadı hem de geri adım atmadı. Gedik açıklamalarına devam ederek şunları söyledi:

"Şort giymeyin demiyorum, G string şortla şehirde dolaşmayın diyorum... Kendi özgürlüğünü savunurken başkalarınınkini kısıtlama.Tatil köyünün plajın yanındaki restoranına bile mayoyla sokmuyorlar.

Plaj ayrı, müze ayrı, çarşı ayrı, düğün ayrı, cenaze ayrı kıyafet ister. İşyerine ayrı, akşamki doğum günü partisine ayrı giyinirsin. Görgüsüzlüğü savunmayın.

Poponun yarısını dışarıda bırakan tanga şortlarla şehir içinde AVM’lerde gezilmez. Düğüne uzun elbise giyilir,cenazeye siyah, konferansa takım elbise, plaja bikini vs vs. Bu saydıklarım özgürlük kısıtlama ya da hayata müdahale değil, görgüdür. Anlayanlar anlamayanlarla anlatsın."

