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OMÜSEM eğitimlerine online devam ediyor

SAMSUN HABERLERİ  | 21.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) dünyada yaşanılan korona virüsü salgını nedeniyle eğitimlerini uzaktan (online) gerçekleştirmeye devam ediyor.Doç.

OMÜSEM eğitimlerine online devam ediyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) dünyada yaşanılan korona virüsü salgını nedeniyle eğitimlerini uzaktan (online) gerçekleştirmeye devam ediyor.
Doç. Dr. İlknur Tatar Kırılmış ve Yazar Hakkı Özdemir’in yazmaya istekli yazar adaylarına profesyonel destek vermek amacıyla “Anlatıcı ve Metin İlişkisi” ve “Roman Türleri” atölye çalışmaları için kayıt işlemleri başladı. Ayrıca; ,istatistiksel yöntemler ile ilgili bilgisayar uygulamaları ile desteklenmiş altı farklı eğitim programı akademik çalışma yapan kişiler, araştırmacılar, lisansüstü eğitim alan öğrencilerin alandaki ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlandı.
‘SPSS Uygulamalı Temel Düzey Veri Analizi’, ‘SPSS AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi’, ‘R Programı ile Temel Düzey İstatistiksel Veri Analizi ve Görselleştirme Uygulamaları’, ‘R Uygulamalı Ölçek Çalışmalarına Yönelik İstatistiksel Analiz ve Veri Görselleştirme’, ‘SPSS Uygulamalı İleri Düzey Veri Analizi ve Güç Analizi (Power Analysis)’ eğitim programları da alanlarında uzman OMÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Prof. Dr. Yüksel Terzi, Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Bulut ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Dünder tarafından verilecek.
Her bir eğitim programı 5 gün ve 15 saat süreyle 17.00 ile 20.00 saatlerinde, Güç Analizi ise 1 gün süreyle 15.00 ile 21.00 saatlerinde katılımcılarla buluşacak. Ayrıntılı bilgiye OMÜSEM’in kurumsal web sayfasından (http://sem.omu.edu.tr/) ve 0362 457 60 45 nolu telefondan ulaşılabilecek.

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