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On bir ayın sultanı ramazanın son iftarı Edirne'de yapıldı

12.05.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On bir ayın sultanı ramazanın son iftarı Edirne'de yapıldı

EDİRNE (AA) - Ramazan ayının son iftarı Edirne'de yapıldı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 salgını gölgesinde geçirilen on bir ayın sultanı ramazan sona erdi.

Edirne'de 20.30'da okunan akşam ezanıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

AA ekibi Selimiye Cami Külliyesi'ndeki Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde görevli güvenlik görevlilerinin iftar sofrasına konuk oldu.

İftar öncesi hazırlıklarını yapan görevliler, ramazanın son orucunu, mesaideyken Selimiye Camisi'nin gölgesinde açmanın huzurunu yaşadı.

Güvenlik görevlisi Onur Akay, müzenin ziyarete kapalı olmasına rağmen görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Son iftarı görev başında yaptıklarını belirten Akay, "Türkiye'de son iftar Edirne'mizde açıldı. Bizde iş arkadaşımızla birlikte müzemizin bahçesinde iftarımızı mutlu ve huzurlu bir şekilde yaptık. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Herkese hayırlı ve güzel bir bayram diliyorum." diye konuştu.

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