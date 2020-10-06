Onarmanın gücünü kitlelere öğreten girişim Onaranlar Kulübü, hikayesini Redbull.com’a anlattı

Daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarını; sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler aracılığıyla buluşturuyor.

Onaranlar Kulübü ismiyle onarmanın ve iyileştirmenin birleştirici gücünü odağına alan bir gönüllülük hareketi başlatarak tüketim çılgınlığını azaltmayı amaçlıyor. Onaranlar Kulübü kurucu ortaklarından Doğukan Güngör, yeni sosyal girişimler üretmek isteyen gençlere ilham olabilmek için Redbull.com’a bir röportaj verdi. Güngör röportajda, “Sosyal inovasyon ve teknoloji, priz ile fiş gibi. İkisi bir araya gelmeden bir şey elde etmek çok güç. Atölye uygulamaları ile bir şekilde entegre etmek de elzem” ifadesini kullandı.

Red Bull Basement’ın geçen yılki konuşmacılarından birisi olan Güngör, “Red Bull Basement ile üretim ve paylaşım demokratikleşiyor. Herkesin erişimine açılıyor” sözlerini kullandı. Röportajın devamı ve sosyal inovasyona dair daha fazla detay Redbull.com/ Basement adresinde.