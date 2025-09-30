SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

Önce Caner Erkin şimdi 7 yabancıyla sahaya çıkma! Sakaryaspor bu sene dillerden düşmüyor, akıllara Mustafa Denizli geldi

Bu sene Süper Lig’e yükselme parolasıyla sezona başlayan kadrosuna önemli isimler de katan Sakaryaspor, sahadaki performans dışındaki olaylarla sık sık Türkiye gündemine geliyor. Caner Erkin’in takım arkadaşı Burak Altıparmak’ı tokatlayıp kırmızı kart görmesi olay olmuş tecrübeli sol bek kadro dışı kalmıştı. Sakaryaspor dün akşam da kural hatası yaptı, işte detaylar…

Önce Caner Erkin şimdi 7 yabancıyla sahaya çıkma! Sakaryaspor bu sene dillerden düşmüyor, akıllara Mustafa Denizli geldi
Rosetta

Kadrosunda Szumski, Kolovetsios, Kakuta, Vukovic, Caner Erkin, Emre Demir gibi önemli isimler olan Sakaryaspor, transfer sezonunun bitmesine kısa süre kala Fransız golcü Wissam Ben Yedder'i de kadrosuna katmıştı.

Önce Caner Erkin şimdi 7 yabancıyla sahaya çıkma! Sakaryaspor bu sene dillerden düşmüyor, akıllara Mustafa Denizli geldi 1

FRANSIZ GOLCÜ BEN YEDDER’İ GETİRDİLER

Özellikle Monaco formasıyla attığı gollerle futbolseverlerin hafızasına kazınan Ben Yedder dün akşamki Sivasspor karşılaşmasında oyuna girdi.

Evinde ağırladığı Sivasspor ile golsüz berabere kalan Sakaryaspor topladığı 9 puanla 15. sırada yer alıyor. Taraftar ise üzgün ve tepkili!

Önce Caner Erkin şimdi 7 yabancıyla sahaya çıkma! Sakaryaspor bu sene dillerden düşmüyor, akıllara Mustafa Denizli geldi 2

HÜKMEN MAĞLUBİYET KARARI ÇIKABİLİR

İlk 11'de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç'e görev veren Sütlü, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'i de oyuna dahil etti. Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre Trendyol 1. Lig'de aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncunun sahada bulunmasına izin veriliyor.

Önce Caner Erkin şimdi 7 yabancıyla sahaya çıkma! Sakaryaspor bu sene dillerden düşmüyor, akıllara Mustafa Denizli geldi 3

BU SENE GÜNDEMDE SAKARYASPOR VAR

Bu nedenle Sakaryaspor'un maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali anlamına geliyor. Kural hatasının raporlara yansıması halinde Sakaryaspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi söz konusu olabilecek. Yaşanan gelişmenin ardından gözler TFF'nin vereceği karara çevrildi.

Önce Caner Erkin şimdi 7 yabancıyla sahaya çıkma! Sakaryaspor bu sene dillerden düşmüyor, akıllara Mustafa Denizli geldi 4

AKILLARA MUSTAFA DENİZLİ GELDİ

Takvimler 17 Eylül 2000'i gösterdiğinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyordu. Fenerbahçe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılsa da teknik direktör Mustafa Denizli aynı anda 6 yabancı oynattığı için sarı lacivertliler 3-0 mağlup sayıldı. TFF kararı sonrası Fenerbahçe 3-0 mağlup sayıldı.

Önce Caner Erkin şimdi 7 yabancıyla sahaya çıkma! Sakaryaspor bu sene dillerden düşmüyor, akıllara Mustafa Denizli geldi 5

İlginizi Çekebilir

Bet reklamı yapanlar yanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi, sanal kumar ve yasa dışı bahis bitirilecek

Bet reklamı yapanlar yanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi, sanal kumar ve yasa dışı bahis bitirilecek

 Geçen seneki asgari ücreti önceden bilmişti! 2026 asgari ücretini açıkladı

Geçen seneki asgari ücreti önceden bilmişti! 2026 asgari ücretini açıkladı

 İşte 2026’nın zamlı trafik cezaları, MTV ve emlak vergisi...

İşte 2026’nın zamlı trafik cezaları, MTV ve emlak vergisi...
Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Görevden alındı' deniliyordu ama... 'Sürpriz' karar!'Görevden alındı' deniliyordu ama... 'Sürpriz' karar!
Sergen Yalçın'dan derbi ve sakatlık açıklaması!Sergen Yalçın'dan derbi ve sakatlık açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Caner Erkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.