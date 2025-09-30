Önce Caner Erkin şimdi 7 yabancıyla sahaya çıkma! Sakaryaspor bu sene dillerden düşmüyor, akıllara Mustafa Denizli geldi

Kadrosunda Szumski, Kolovetsios, Kakuta, Vukovic, Caner Erkin, Emre Demir gibi önemli isimler olan Sakaryaspor, transfer sezonunun bitmesine kısa süre kala Fransız golcü Wissam Ben Yedder'i de kadrosuna katmıştı.

FRANSIZ GOLCÜ BEN YEDDER’İ GETİRDİLER

Özellikle Monaco formasıyla attığı gollerle futbolseverlerin hafızasına kazınan Ben Yedder dün akşamki Sivasspor karşılaşmasında oyuna girdi.

Evinde ağırladığı Sivasspor ile golsüz berabere kalan Sakaryaspor topladığı 9 puanla 15. sırada yer alıyor. Taraftar ise üzgün ve tepkili!

HÜKMEN MAĞLUBİYET KARARI ÇIKABİLİR

İlk 11'de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç'e görev veren Sütlü, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'i de oyuna dahil etti. Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre Trendyol 1. Lig'de aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncunun sahada bulunmasına izin veriliyor.

BU SENE GÜNDEMDE SAKARYASPOR VAR

Bu nedenle Sakaryaspor'un maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali anlamına geliyor. Kural hatasının raporlara yansıması halinde Sakaryaspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi söz konusu olabilecek. Yaşanan gelişmenin ardından gözler TFF'nin vereceği karara çevrildi.

AKILLARA MUSTAFA DENİZLİ GELDİ

Takvimler 17 Eylül 2000'i gösterdiğinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyordu. Fenerbahçe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılsa da teknik direktör Mustafa Denizli aynı anda 6 yabancı oynattığı için sarı lacivertliler 3-0 mağlup sayıldı. TFF kararı sonrası Fenerbahçe 3-0 mağlup sayıldı.