TFF Var kayıtlarını açıkladı! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçında yaşananlar

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 14.haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayınladı. 14.haftanın derbi mücadelesinde hakem Yasin Kol'un tartışmaları kararlarının olduğu maçta VAR kayıtları oldukça merak ediliyordu. İşte kayıtları...
VAR: Potansiyel penaltı için seni sahada incelemeye davet ediyorum.
Hakem: Tamam.
VAR: Önce sana ele teması gösteriyorum.
Hakem: Evet, gördüm elin temasını gördüm.
VAR: Şimdi geniş açıdan vereceğim.
Hakem: Eli yukarıda doğal konumda değil. 70 numaralı oyuncunun. Doğru mudur? Evet doğrudur.
VAR: Evet 70 numara.
Hakem: Tamam, tamam penaltıyla oyuna başlıyorum arkadaşlar.
VAR: Anlaşıldı.
VAR: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.
Hakem: Geldim, oynatabilirsin şu an.
VAR: Temas noktasını gösteriyorum önce.
Hakem: Gördüm temas noktasını oynat. Topa müdahale olup olmadığını da gösterebilir misin? Tamam gördüm teşekkürler. Penaltı veriyorum kart vermiyorum.
VAR: Tamamdır.
