TFF Var kayıtlarını açıkladı! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçında yaşananlar

Trendyol Süper Lig'de 14.haftanın ardından TFF, VAR kayıtlarını yayınladı. İşte haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe-Galatasaray maçının kayıtları...

TFF Var kayıtlarını açıkladı! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçında yaşananlar
Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 14.haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını yayınladı. 14.haftanın derbi mücadelesinde hakem Yasin Kol'un tartışmaları kararlarının olduğu maçta VAR kayıtları oldukça merak ediliyordu. İşte kayıtları...

FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN GOLDEKİ KAYITLAR!

TFF Var kayıtlarını açıkladı! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçında yaşananlar 1

  • VAR: Yasin duyuyor musun?
  • Yasin Kol: "Söyle Ali"
  • VAR: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum.
  • Yasin Kol: Ne dediğini anlamadım bir dakika.
  • VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin.
  • Yasin Kol: Tamam.
  • VAR: Son akışını da göstereceğiz.
  • Yasin Kol: Gördüm.
  • VAR: Bir açıdan daha göstereceğim bekle.
  • Yasin Kol: Göster.
  • VAR: Yavaş, temas noktasında dur.
  • Yasin Kol: Tamam Ali.
  • VAR: Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et.
  • Yasin Kol: Tamam.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR KAYITLARI

TFF Var kayıtlarını açıkladı! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçında yaşananlar 2

VAR: Potansiyel penaltı için seni sahada incelemeye davet ediyorum.
Hakem: Tamam.
VAR: Önce sana ele teması gösteriyorum.
Hakem: Evet, gördüm elin temasını gördüm.
VAR: Şimdi geniş açıdan vereceğim.
Hakem: Eli yukarıda doğal konumda değil. 70 numaralı oyuncunun. Doğru mudur? Evet doğrudur.
VAR: Evet 70 numara.
Hakem: Tamam, tamam penaltıyla oyuna başlıyorum arkadaşlar.
VAR: Anlaşıldı.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇININ VAR KAYITLARI

TFF Var kayıtlarını açıkladı! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçında yaşananlar 3

VAR: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.
Hakem: Geldim, oynatabilirsin şu an.
VAR: Temas noktasını gösteriyorum önce.
Hakem: Gördüm temas noktasını oynat. Topa müdahale olup olmadığını da gösterebilir misin? Tamam gördüm teşekkürler. Penaltı veriyorum kart vermiyorum.
VAR: Tamamdır.

