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Önce milli takım şimdi de VakıfBank!

01.02.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank spor kulübünün yeni sponsoru belli oldu. Kuzeyden, daha önce de Türkiye Basketbol ve Voleybol Milli Takımları’nın resmi su sponsoru olmuştu.

Önce milli takım şimdi de VakıfBank!

Türkiye Basketbol ve Voleybol Milli Takımları’nın resmi su sponsoru olan Kuzeyden, bu alanda yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Kuzeyden, voleybolda 5 kez CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 4 kez de FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu bulunan VakıfBank Spor Kulübü’nün su sponsoru oldu.

Spora destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Getir olarak 3 kıtada, 9 ülkede hizmet veriyoruz. Avrupa’nın hızlı market sektöründeki ilk decacorn’u olduk. VakıfBank Spor Kulübü de voleybolda bir dünya markası. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde birçok kez şampiyon olarak dünya çapında göğsümüzü kabarttı.

Getir ve VakıfBank Spor Kulübü bugüne kadar olan başarılarıyla Türkiye’nin gurur kaynağı oldu. Başarılarıyla adından söz ettiren VakıfBank Spor Kulübü ile imzaladığımız bu sponsorluktan ve VakıfBanklı voleybolcuların Kuzeyden su içecek olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

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