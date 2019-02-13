Önce şaşırıyorlar sonra bir tabak daha istiyorlar!

3 yıldır eşiyle birlikte börekçilik yapan Mesude Ay, aslen Bingöl yöresine özgü olan, İstanbul’dan sonra birçok şehirde de yaygınlaşan Kürt böreğini Edirnelilerle buluşturdu. Bazı vatandaşların ‘sade’ börek, bazılarının ‘Kürt’ böreği, bazılarının da ‘küt’ böreği olarak bildiği Bingöl yöresine has börek çeşidi, Edirne’de ilgi görüyor.

Edirnelilerin aslında çok da alışık olmadığı bu börek türünü çok sevdiklerini dile getiren Mesude Ay, "Edirne’de bu böreğin tadına bakan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bir yiyen bir tabak daha istiyor. Böreğin tadına ilk defa bakan vatandaşlar ‘şekerli börek mi olur?’ diye şaşırsalar da yedikten sonra beğeniyorlar.

Böreğin özelliği üzerine pudra şekeri serpip yenmesidir bu yüzden tatlı ve tuzlu bir arada olunca ortaya farklı lezzet çıkıyor. Anadolu’nun tüm lezzetlerini bir arada toplayıp vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Ayrıca Erzurum, Kars yöresine ait içli kete gibi farklı lezzetlerle de tezgahlarımızı süslüyoruz" dedi.



