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ÖNDER Başkanı Ceylan: "İmam hatip okullarımız Türkiye'nin marka okullarına dönüştü"

04.07.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(LGS sonuçları) İmam hatip okulları noktasında mayanın tuttuğunu görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, imam hatip okullarının Türkiye'nin marka okullarına dönüştüğünü belirterek, "İmam hatip okulları noktasında mayanın tuttuğunu görüyoruz." dedi.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imam hatip okullarında başarı grafiğinin her geçen yıl daha da yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından başarı hikayelerinin kendilerine geldiğini vurgulayan Ceylan, "Bu sene LGS'de 500 tam puan yapan, farklı illerden imam hatip ortaokulu öğrencisi 12 gencimiz var. Ama tek başarımız bu değil. Birçok gencimiz bir yanlışla, birkaç boşla muhteşem başarılara imza attılar. LGS'de yüzde 1'lik dilimde, yüzde 2'lik dilimde, yüzde 3'lük dilimde olan yüzlerce gencimiz var. Bu sene LGS sonuçlarının neticesinde imam hatip okullarımızın, liselerimizin de taban puanlarının çok daha yükseleceğine, çok daha başarılı öğrencileri alacağına ve uzun vadede onları mezun ederken okullarımızın, ümmetin ve ülkemizin geleceği adına çok büyük bir umut ışığı haline dönüştüğüne bir kez daha şahitlik edeceğiz." ifadesini kullandı.

Son yıllarda imam hatip okullarında gözle görülür bir başarı ivmesi yakalandığına dikkati çeken Ceylan, gelecek senelerde daha büyük başarılara imza atılacağının altını çizerek şöyle devam etti:

"Spor imam hatip liselerimiz çok ciddi bir başarının altına imza atıyor. Şu anda 9 yabancı dilde eğitim veren okullarımız uzun vadede Türkiye'nin geleceğinde, dış ilişkilerinde söz sahibi olan güçlü kadrolar yetiştirecek. Geleneksel ve çağdaş sanatlar projesi uygulayan okullarımızdan çıkan sanatçılarımız dünya coğrafyasında kültür ve sanat noktasında bizim kendi öz değerlerimizi dünyaya taşıyan birer kültür elçilerine dönüşecek. İmam hatipli öğrencilerimizin şu anda ülkemiz ve ümmet adına çok büyük başarılara imza attığına şahitlik ediyoruz ve edeceğiz."

- "LGS'de yüzde 1'lik dilimde 700 öğrenci bekliyoruz"

Türkiye'de önceden birkaç tane marka okul olduğuna işaret eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Şimdi Anadolu'nun neresine giderseniz gidin bu başarı sahaya yayılmış durumda. Geçen sene YKS'de 2 milyon 700 bin gencimiz içerisinden ilk 100'de 42, ilk 1000'de 382 imam hatipli genç vardı. Bu başarı sadece bir veya iki okulda değil, tam 38 ilimize yayılmış durumda. Bu rakamlar mayanın tuttuğunu gösteriyor. Artık Anadolu'daki gençlerimiz kendi illerinin marka okullarından Türkiye'nin zirvesine oynayabilecekler. LGS'de de bizim hafızlık proje okullarımızla birlikte Anadolu'nun dört bir yanından şampiyonlarımız çıkıyor. Bu öğrencilerimiz imam hatip liselerimizi dolduracak ve başarı adım adım, kat kat artarak devam edecek. Bu sene LGS'de yüzde 1'lik dilimde 700 öğrenci bekliyoruz. Çünkü başarı ciddi bir şekilde arttı. Ortaokullarımız bu noktaya çok ciddi bir emekle geldi."

Ceylan, imam hatip ortaokullarında akademik eğitimin yanında, yabancı dil projesi, LGS hazırlık programları ve hafızlık programının da uygulandığını ifade ederek, tercih yapmadan önce öğrencilerin imam hatip okullarını gezmesini istedi.

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