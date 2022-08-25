ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadı

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerine tepki gösterildi.

Sakarya'da Orhan Cami önünde düzenlenen basın açıklamasında grup adına konuşan Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, imam hatip okullarının, eğitim hayatına zenginlik katan ve özgün bir eğitim modeli olarak geçmişten bugüne milyonlarca öğrenci yetiştiren kurumlar olduğunu söyledi.

Bakır, imam hatip okulu mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilere yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli gördüklerini belirterek, "Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına, aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Zonguldak

Zonguldak Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Zekeriya Uçar, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde yaptığı açıklamada, imam hatip okullarının, ülkenin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına katkıları olan eğitim kurumları olduğunu söyledi.

Uçar, imam hatip okullarının her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacağını vurgulayarak, "Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz." dedi.

Şarkıcı Gülşen'i ifadeleri nedeniyle kınadıklarını dile getirerek, bunu sineye çekmeyeceklerini ve hukuk önünde hesap soracaklarını kaydetti.

- Kocaeli

Kocaeli'de adliye önünde toplanan katılımcılar adına konuşan Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği (KİHMED) Başkanı Ali Küçükkeskin, imam hatip okulu mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilere yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli gördüklerini söyledi.

İmam hatip okullarının her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacağını belirten Küçükkeskin, imam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığı şiddetle kınadıklarını sözlerine ekledi.

- Karabük

Karabük Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Hasan Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, imam hatip okullarının Türkiye'nin eğitim hayatına zenginlik katan ve özgün bir eğitim modeli olarak geçmişten bugüne milyonlarca öğrenci yetiştirdiğini bildirdi.

İmam hatip okullarının Türkiye'nin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına katkıları olan eğitim kurumları olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. Şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız."

- Bolu

Bolu Adliyesi önünde toplanan Bolu Önder İmam Hatipliler Derneği (BÖLİMDER) üyeleri adına konuşan derneğin başkanı Hüseyin Altındağ, şarkıcı Gülşen'in sanatçı kimliğinin altına sığınarak hadsizce konuşmalar yaparak imam hatiplileri karalayama çalıştığını ifade etti.

Altındağ, Gülşen'in konuşmalarına karşı Türkiye'nin 81 ilinde bulunan imam hatipliler dernekleri olarak eş zamanlı basın açıklaması yapma ve Gülşen hakkında suç bulunma kararı aldıklarını belirtti.

İmam hatip liselerinin başarısının son yıllarda hızla arttığına dikkati çeken Altındağ, "İmam hatipliler bu ülkeye hiç ihanet etmedi. Terör örgütleriyle bir olmadı. FETÖ kapsamında hiçbir zaman bir şeyin altına girmedi. Alnının akıyla yürümeye devam ediyor. Bu toplumun, camianın, ümmetin imam hatip liselerinden yetişen nesillere çok ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

- Düzce

Düzce Önder İmam Hatipliler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Yıldırım, dernek binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, imam hatip okullarında okuyan öğrencilerine yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli bulduklarını belirterek, şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadıklarını ifade etti.

Öte yandan farklı illerdeki dernek üyeleri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

