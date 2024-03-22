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Ondokuz Mayıs Üniversitesi meslek lisesinin öğrencileri teknolojide uzmanlaşıyor

AA AA
22.03.2024 13:44
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (MTAL) hem mesleki hem de akademik eğitim verilen öğrenciler, üniversitenin imkanlarından da yararlanabiliyor.

OMÜ MTAL, Türkiye'de siber güvenlik, savunma elektronik sistemleri ve elektrikli araçlar gibi alanlarda uzmanlaşmış liseler arasında bulunuyor.

Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere ülke genelinden öğrenci alan OMÜ MTAL, kız ve erkek pansiyonlarıyla başka illerden öğrencilere barınma imkanı da sağlıyor.

Bu eğitim öğretim yılında faaliyete geçen lisenin 9. sınıfta öğrenim gören 120 öğrencisi bulunuyor.

OMÜ Samsun Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı ve OMÜ MTAL Müdürü Doç. Dr. Kemal Özcan, AA muhabirine, lisenin OMÜ ile Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında kurulduğunu söyledi.

Türkiye'de meslek liselerinin öneminin her geçen gün arttığını, nitelikli iş gücü bulunmasında sorun yaşandığını belirten Özcan, "Siber güvenlik, savunma elektronik sistemleri ve elektrikli araçlar gibi alanlarda öğrencilerimize, üniversite hocalarımızın da desteğiyle eğitim veriyoruz. Lisedeki öğrenciler, üniversitedeki atölyeleri ve imkanları kullanabiliyor. Öğrencilerimiz hem mesleki hem de akademik eğitim alacak. Özellikle son sınıfta tamamen üniversiteye yönelik derslerin ağırlıkta olduğu eğitim planlaması yapıldı." diye konuştu.

Kentteki önde gelen firmalarla iletişime geçtiklerini, bölümleri sektördeki eleman açığına göre belirlediklerini vurgulayan Özcan, şöyle devam etti:

"Elektrikli araç sayısının her geçen gün artması, böyle bir açığın olması, elektrikli araçlar bölümümüze ayrıca ilgi doğuruyor. Elektrikli araçlar bölümünde öğrencilerimiz, piyasanın ihtiyacı olan elektrikli araç teknikeri, bakım elemanı gibi görevleri yerine getirebilecek düzeyde eğitim alacak. Bu eğitimlerle ilgili üniversitemiz ve Milli Eğitim'in düzenlediği ortak çalışmalarda kuruluşlar da bize destek veriyor. Öğrencilerimize, burayı bitirdikten sonra OMÜ'de devam ederlerse burs, bazı derslerin eşdeğer sayılması gibi imkanlar da sağlayacağız."

Mesleki eğitim konusunda üniversitelerin de artık elini taşın altına koyduğuna dikkati çeken Özcan, "OMÜ MTAL, Karadeniz Bölgesi'ndeki tek teknoloji lisesi. Piyasanın ihtiyacı olan, öğrencilerimizin okulu bitirdiğinde iş bulmakta zorlanmayacağı, iş garantisi olan bölümler tercih edildi." ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTEYE BAĞLI OLDUĞU İÇİN BİRÇOK AVANTAJDAN FAYDALANABİLİYORUM"

Siber güvenlik bölümü öğrencilerinden Yağız Başkan, okulda normal derslerin yanı sıra teknoloji odaklı dersler de gördüklerini anlatarak, "Şu an yazılım öğreniyoruz. İlerleyen sınıflarda siber güvenlik derslerini alacağız. Üniversitede yazılım bölümü istediğim için siber güvenlik bölümü olan bu okulu tercih ettim." dedi.

Öğrencilerden Abdulkadir Şeker de okulundan çok memnun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben fen lisesinde okuyordum fakat bu okulun avantajlarını duyduktan sonra nakil gelmeye karar verdim. Üniversiteye bağlı olduğumuz için üniversiteden devam edip akademik olarak yükselmeyi hedefliyorum. Bu okulda hem mesleğimi öğreniyorum hem üniversite için hazırlığımı yapıyorum. Üniversiteye bağlı olduğu için birçok avantajdan faydalanabiliyorum."

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