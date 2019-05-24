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OnePlus 3 için Android 9 Pie geldi

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TEKNOLOJİ  | 24.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

OnePlus firması geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi OnePlus 7’yi tanıtmıştı. Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkan amiral gemisinin ardından, firmanın 2016 yılında çıkardığı OnePlus 3 modeline bir güncelleme geldi.

OnePlus 3 için Android 9 Pie geldi

Uzun zamandır beklenen Android 9.0 Pie güncellemesine kavuşan OnePlus 3, bu güncelleme ile daha stabil ve hızlı bir Android deneyimi sunuyor. OTA üzerinden sunulan Android Pie güncellemesi ile Nisan ayı güvenlik güncellemeleri de sisteme ekleniyor. Kamera ve sistem performansında iyileştirmeleri barındıran güncelleme ile ayrıca Google Lens de geliyor.

Diğer Android güncellemeleri gibi bu güncelleme de kademe kademe sunuluyor. Eğer OnePlus 3’ünüz Avrupa çıkışlıysa ilerleyen günlerde bu güncellemeyi OTA üzerinden yükleyebileceksiniz.
Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim. Güncelleme sırasında oluşacak bir sorundan dolayı tüm verilerinizi kaybedebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
oneplus android

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