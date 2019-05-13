OnePlus 7 Pro ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor

Çinli üretici genel olarak her yıl iki yeni amiral gemisi modeliyle karşımıza çıkıyor. Bu modellerden ilki 2. çeyrekte, ikincisi ise 4. çeyrekte satışa sunulmuş oluyor. Fakat bu yıl 2. çeyrekte 2 yeni OnePlus modelinin satışa sunulması bekleniyor.

Şimdiye kadar satışa sunulan OnePlus modelleri F/P kıstasında kullanıcılarını memnun etmeyi başarmış durumda. Peki bu modellerin hiç mi olumsuz bir noktası yoktu? Elbette var. Kullanıcıların geneli OnePlus modellerin titreşim motorunun yeterli güçte olmadığından şikayetçiydi.

Nitekim Çinli üretici bu durumu OnePlus 7 Pro ile ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Şirketkin en yetkili ismi olan Pete Lau, yaptığı açıklamada yeni amiral gemisi modellerinde iki kat daha güçlü bir titreşim motoru kullandıklarını açıkladı.

Bu yeni titreşim motorunun OnePlus 7’de kullanılıp, kullanılmadığı ise açıklanmadı. Her iki telefon ile ilgili tüm detaylar önümüzdeki günlerde tamamen netlik kazanmış olacak. Şimdilik beklemedeyiz.

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