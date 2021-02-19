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Onikişubat Belediyesi ile üniversitelerin Expo 2023 işbirliği

19.02.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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Onikişubat Belediyesi ile üniversitelerin Expo 2023 işbirliği

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 hazırlıkları kapsamında kentteki üniversite rektörleriyle işbirliği sözleşme protokolü imzaladı.Onikişubat Belediyesi, Expo 2023 etkinlikleri kapsamında işbirliklerini sürdürüyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 hazırlıkları kapsamında kentteki üniversite rektörleriyle işbirliği sözleşme protokolü imzaladı.
Onikişubat Belediyesi, Expo 2023 etkinlikleri kapsamında işbirliklerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesi Rektörlük binalarında gerçekleşen iki ayrı imza töreninde üniversite rektörleriyle birlikte Expo 2023 sözleşme protokolü imzaladı.
Paydaş kuruluşlarla birlikte Expo etkinliklerinin 193 gün devam edeceğini ifade eden Başkan Mahçiçek,“Kahramanmaraşımızın turizmine, ekonomisine, tanıtımına çok değerli katkıları olan Expo 2023 projemizin üniversite tarafıyla ilgili olan kısmı için rektörümüzle bir aradayız. Expo şehrimizi çok üst noktalara taşıyacak olan bir proje. Uluslararası projeler artık futbol müsabakalarıyla sınırlı değil. Birkaç günlük de değil Expo projemiz, 193 gün süreyle devam edecek. Bizim en büyük eksiğimiz olan tanıtımımıza, şehrimizin refah seviyesinin yükselmesine ve ekonomisine ciddi katma değer sağlayacak bir proje. Bu bağlamda üniversitemiz de çok ciddi hizmetler sunacak. Bu sene çeşitli konferanslar düzenleyerek hem ulusal hem de uluslararası düzeyde üniversitemizin Expo’muza davetini sağlayarak hem de Expo döneminde kurgulayacağımız yarışmalarla ilgili jüri olarak değerli katkıları olacak. Çok önemli çalışmalar icra edecek üniversitemiz de teveccüh gösterdiler sağ olsunlar. Rektörümüz de yardımcıları da buradalar. Yaptığımız tüm faaliyetler Kahramanmaraş için. İnşallah şehrimizi bu çapta projelerle buluşturarak çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Değerli rektörlerimize .elediyemiz adına bizimle işbirliği noktasında gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimiz için de güzel çalışmalar olacağına inanıyorum” dedi.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’da, “Bilindiği üzere Expo 2023 projesi ile Kahramanmaraş’ın bir dünya şehri olduğunu herkese göstermiş olacağız. Onikişubat Belediyemizle Uluslararası Bahçecilik sergisi protokolünü imzalamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu protokol kapsamında biz üniversite olarak Expo 2023 projesinin tanıtımında ve protokolde yazan görevleri yerine getireceğiz” dedi.
İstiklal Üniversitesi Rektörü Sami Özgül ise, “İstiklal Üniversitesi’nin Expo 2023’e katkıda bulunması benim için büyük bir şeref. Expo 2023 ülkemiz ve kentimiz için çok önemli bir proje. Bu projenin Kahramanmaraş’a alınmasında başkanımız ev çalışma arkadaşlarını canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.
Atılan imzalar ve iyi dilek temennileri sonrası program noktalandı.

Onikişubat Belediyesi ile üniversitelerin Expo 2023 işbirliği

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