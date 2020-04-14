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Online diyet ile bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz

mehtap.yakut mehtap.yakut
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Sosyal izolasyon yaşadığımız bugünlerde internetin bulunduğu her ortamda rahatlıkla uygulanabilen online diyet ile hem form tutmak, hem de bağışıklığı güçlendirmek mümkün olabiliyor.

Online diyet ile bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz

Diyetisyeninizin size özel olarak birçok faktörü göz önünde bulundurarak hazırladığı diyet listeleri ve sağlıklı beslenme programlarıyla evinizden de güvenilir ve etkin bir şekilde ideal kilonuza kavuşmanız mümkün olabiliyor. Özellikle son dönemde yaşamış olduğumuz salgın sebebiyle mecbur kaldığımız izole yaşamın bizleri sosyal ortamlardan uzak tutuyor olması, sağlıklı beslenmeden de uzak tutacağı anlamına gelmiyor. Diyetisyen Mehtap Yakut, bu durumda yapılabilecekler hakkında bilgiler verdi.

SOSYAL İZOLASYONDA NEDEN DİYET YAPMALIYIM?

Öncelikle COVID-19, diğer adıyla yeni koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyon çerçevesinde evlerde geçirdiğimiz bu sürede en önemli konuların ve dikkat etmemiz gerekenlerin başında bağışıklığımızı güçlendirmek geliyor. Ancak bu denildiğinde hemen akıllara evlerimize kapanıp kendimizi yemeğe vermek gelmemelidir. Çünkü devamlı yüksek kalorili yiyecekler tüketmek demek, bağışıklığımızı güçlendirmek demek değildir.

Bağışıklığı güçlendirmek, kontrolsüz ve sağlıksız beslenmek yerine diyetisyen gözetiminde tercih edilecek beslenme programları ile mümkün olabilir. Özellikle unutulmaması gereken ise kilolu olmanın biçok sağlık problemini tetikliyor olmasıdır. Koronavirüsün en büyük dostu olan kronik rahatsızlıkların temel nedenlerinden olan aşırı kilolardan kurtulmak adına doğru bir beslenme programı ve günlük yapılacak en az 30 dakikalık egzersiz programı isabetli olacaktır. Bu noktada da yaşadığımız bu izolasyon günlerinde danışanın ayağına gelen online diyet uygulamaları oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.

ONLINE DİYET NASIL YAPILIR VE KİMLER YAPABİLİR?

Hemen hepimizin şikayetçi olduğu yoğun iş temposu, çocuklardan veya ev yaşantısından kendimize vakit ayıramamamız gibi etkenlerin yanında bir de üzerine eklenen koronavirüs sebebiyle evlerimizden çıkamamamız, kilo sorunumuzdan kurtulunmasına engel değil. Online diyet; akıla takılan her soruya anında cevap alınabilen ve çok etkili sonuçlar alınabilen bir diyet türüdür. Uygulanışı ve sonuçları açısında yüz yüze görüşmeden hiçbir farkı olmayan online diyette de bölgesel zayıflama ve yağ yakımı öncelikli olarak hedeflenmektedir. WhatsApp üzerinden kurulan iletişim ve takip ile desteklenen beslenme programı diyetisyenin yönlendirmeleri ve panel üzerinden takibi ile beraber eksiksiz uygulandığında istenilen kilolara kısa sürede ulaşılabiliyor.

Peki kimler online diyet yapabilir? Özellikle emziren anneler, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar ile beraber yaşadığımız bu olağanüstü dönemde bağışıklığını güçlendirmek isteyerek fazla kilolarından kurtulmak ve rahatsızlıkların önüne geçmek isteyen herkes online diyeti kolaylıkla uygulayabilir. İnanıyoruz ki, yüksek motivasyon, herkesin kolayca erişebileceği yiyeceklerden hazırlanan beslenme programları, besleyici tarifler, anlık iletişim ve profesyonel takip sistemi ile size özel sunduğumuz online diyet hizmeti ile beraber hızlı ve sağlıklı kilo vererek bugünleri beraber aşacak ve daha sağlıklı günlere yine birlikte çıkacağız.

Diyetisyen Mehtap Yakut

www.dytmehtapyakut.com
Instagram: @dyt.mehtapyakut
YouTube-Dyt Mehtap Yakut

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Anahtar Kelimeler:
online diyet, sağlık ve beslenme, bağışıklık sistemi güçlendirme,

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