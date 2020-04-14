Online diyet ile bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz

Diyetisyeninizin size özel olarak birçok faktörü göz önünde bulundurarak hazırladığı diyet listeleri ve sağlıklı beslenme programlarıyla evinizden de güvenilir ve etkin bir şekilde ideal kilonuza kavuşmanız mümkün olabiliyor. Özellikle son dönemde yaşamış olduğumuz salgın sebebiyle mecbur kaldığımız izole yaşamın bizleri sosyal ortamlardan uzak tutuyor olması, sağlıklı beslenmeden de uzak tutacağı anlamına gelmiyor. Diyetisyen Mehtap Yakut, bu durumda yapılabilecekler hakkında bilgiler verdi.

SOSYAL İZOLASYONDA NEDEN DİYET YAPMALIYIM?

Öncelikle COVID-19, diğer adıyla yeni koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyon çerçevesinde evlerde geçirdiğimiz bu sürede en önemli konuların ve dikkat etmemiz gerekenlerin başında bağışıklığımızı güçlendirmek geliyor. Ancak bu denildiğinde hemen akıllara evlerimize kapanıp kendimizi yemeğe vermek gelmemelidir. Çünkü devamlı yüksek kalorili yiyecekler tüketmek demek, bağışıklığımızı güçlendirmek demek değildir.

Bağışıklığı güçlendirmek, kontrolsüz ve sağlıksız beslenmek yerine diyetisyen gözetiminde tercih edilecek beslenme programları ile mümkün olabilir. Özellikle unutulmaması gereken ise kilolu olmanın biçok sağlık problemini tetikliyor olmasıdır. Koronavirüsün en büyük dostu olan kronik rahatsızlıkların temel nedenlerinden olan aşırı kilolardan kurtulmak adına doğru bir beslenme programı ve günlük yapılacak en az 30 dakikalık egzersiz programı isabetli olacaktır. Bu noktada da yaşadığımız bu izolasyon günlerinde danışanın ayağına gelen online diyet uygulamaları oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.