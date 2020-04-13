Online eğitime siber saldırı

Cumhuriyet Üniversitesi tarafından online eğitim verdiği sırada, üniversite sunucularına yönelik siber saldırı gerçekleştirildi, saldırı 40 dakika sonra bertaraf edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime başlayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, bugün online eğitim verilirken siber saldırıya uğradı. Sunucular 40 dakika boyunca devre dışı kaldı. Kaşı müdahale ile saldırı bertaraf edilip online eğitime kalındığı yerden devam edildi. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Saat 09.00’da başlayan sınavlarımızla birlikte tüm sunuculara karşı üniversite iletişim kapasitesinin 18 katını bulan bir DDoS saldırısına maruz kaldık. Bu nedenle 09.00 sınavlarında 40 dakika kadar sunucularımız hizmet veremedi. Bu süreçte Üniversitemize iletişim sağlayan firma yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde DDoS saldırıları, firma bünyesinde durdurulmuş ve sınav sunucuları servis sağlayıcı tarafından korumaya alınmıştır. 09.00 ile 10.00 saatleri arasında yaşanan bu sıkıntıdan dolayı bu saatlerde yapılması gereken sınavlar daha sonra telafi edilecektir. 09.00-10.00 saatlerindeki sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili duyuru daha sonra yapılacaktır” denildi.

