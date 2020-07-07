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Online halk buluşması Kestel sınırlarını aştı

BURSA HABERLERİ  | 07.07.2020 14:07 | Son Güncelleme

Korona virüs Salgını sebebiyle Halk Günü Buluşmalarını ‘Online’ olarak telekonferans bağlantısı ile gerçekleştiren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Pandemi başlangıcından bugüne geçen sürede 483 vatandaş ile görüşme sağladı.Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, her Cuma günü geleneksel olarak vatandaşlarla bir araya geldiği Halk Günü Buluşmalarına, Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle, Online olarak sosyal medya üzerinden devam ediyor.

Online halk buluşması Kestel sınırlarını aştı

Korona virüs Salgını sebebiyle Halk Günü Buluşmalarını ‘Online’ olarak telekonferans bağlantısı ile gerçekleştiren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Pandemi başlangıcından bugüne geçen sürede 483 vatandaş ile görüşme sağladı.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, her Cuma günü geleneksel olarak vatandaşlarla bir araya geldiği Halk Günü Buluşmalarına, Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle, Online olarak sosyal medya üzerinden devam ediyor. Başkan Tanır, kendisiyle görüşmek için randevu alan vatandaşlar ile görüntülü sohbet ederek, vatandaşların isteklerini dinleyip, sorularını yanıtlıyor. Başkan Tanır, Pandemi başlangıcından bugüne geçen sürede 483 vatandaş ile görüntülü görüşme sağlarken, Online Halk Buluşmalarının süreç sonlanana kadar devam edeceğini belirtti. Başkan Tanır, “Dünya’da ve ülkemizde etkili olan Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle yeni bir düzene alışmak zorundayız. Bir taraftan virüsle mücadelemiz devam ederken, bir taraftan da sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her Cuma günü, geleneksel hale getirdiğimiz Halk Günü Buluşmalarına, salgın sebebiyle ‘Online’ olarak devam etme kararı almıştık. Vatandaşlarımızın randevuları üzerine onları arayarak, görüntülü sohbet ediyor ve taleplerini, isteklerini dinliyoruz” dedi.
Vatandaşların isteklerini, sıkıntılarını dinleyerek çözüm bulmak için yoğun bir çaba gösterdiklerinin altını çizen Başkan Tanır, “Online Halk Buluşmalarımız oldukça yoğun ve verimli geçiyor. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşmak, böylesine zor bir süreçte bizi çok mutlu ediyor. Kimi hemşehrimiz istekleri, sıkıntıları için bizimle iletişim kuruyorken kimi vatandaşımız ise teşekkür ve tebrik dileklerini iletmek için randevu oluşturuyor. Kısa bir süre önce Batman Hasankeyf ve Bulgaristan Plevne’den bizleri takip eden vatandaşlarımız, çalışmalarımızı tebrik etmek için bizlerle iletişim kurdu. Enerjimizi, heyecanımızı bu güzel dileklere, bu hayır dualarına borçluyuz. Temennimiz, bu salgın sürecinin en kısa sürede sonlanması ve vatandaşlarımız ile yüz yüze görüşmeler sağlayabilmemizdir” diye konuştu.

Online halk buluşması Kestel sınırlarını aştı

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