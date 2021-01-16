Online karikatür atölyeleri için kayıtlar sürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Karikatür Atölyeleri, online olarak devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde sürdürülen karikatür atölyeleri devam ediyor. Usta isimler eşliğinde çizim yapan minikler, karikatürist olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor. Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’de düzenlenen fakat korona virüs dolayısıyla online olarak gerçekleştirilen 9’uncu dönem 1’inci grup atölye çalışması için kayıt işlemleri, Atila Özer Karikatürlü Ev’de 29 Ocak tarihine kadar devam ediyor. Kayıtların ardından atölyeler; 10-17-24 Şubat, 17-24-31 Mart ve 7-14-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

