YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Online karikatür atölyeleri için kayıtlar sürüyor

Online karikatür atölyeleri için kayıtlar sürüyor

16.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Karikatür Atölyeleri, online olarak devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi bünyesinde sürdürülen karikatür atölyeleri devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Karikatür Atölyeleri, online olarak devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi bünyesinde sürdürülen karikatür atölyeleri devam ediyor. Usta isimler eşliğinde çizim yapan minikler, karikatürist olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor. Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’de düzenlenen fakat korona virüs dolayısıyla online olarak gerçekleştirilen 9’uncu dönem 1’inci grup atölye çalışması için kayıt işlemleri, Atila Özer Karikatürlü Ev’de 29 Ocak tarihine kadar devam ediyor. Kayıtların ardından atölyeler; 10-17-24 Şubat, 17-24-31 Mart ve 7-14-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Eskişehir Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:13
İkindi
15:43
Akşam
18:05
Yatsı
19:28

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Aynur Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
160120211800170120210830nobetci
Aynur Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
160120211800170120210830nobetci
Aynur Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
160120211800170120210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

ESOGÜ’den “İnsanlığın Medeniyet Destanı” söyleşisi

ESOGÜ’den “İnsanlığın Medeniyet Destanı” söyleşisi

Soğuk hava ve kısıtlamalar caddeleri sessizliğe bürüdü

Soğuk hava ve kısıtlamalar caddeleri sessizliğe bürüdü

Sokak hayvanlarının su ve maması dondu

Sokak hayvanlarının su ve maması dondu

Kumar operasyonunda yarım milyonluk ceza

Kumar operasyonunda yarım milyonluk ceza

Odunpazarı beyaza büründü

Odunpazarı beyaza büründü

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.