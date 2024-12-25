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  4. Onun için de 'Yağlarını aldırdı' dendi! Usta oyuncu Erkan Can 1 ayda 10 kilo verdi! Zayıflama sırrı bakın neymiş

Onun için de 'Yağlarını aldırdı' dendi! Usta oyuncu Erkan Can 1 ayda 10 kilo verdi! Zayıflama sırrı bakın neymiş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.12.2024 15:02
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Bir dönemin efsane dizisi Mahallenin Muhtarları'nda hayat verdiği 'Temel' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Erkan Can şimdilerde değişimiyle gündemde. Fazla kilolarından kurtulan ünlü ismin yağlarını bile aldırdığı iddia edilmişti. 1 ayda 10 kilo veren usta oyuncu zayıflama sırrını açıkladı.

Onun için de 'Yağlarını aldırdı' dendi! Usta oyuncu Erkan Can 1 ayda 10 kilo verdi! Zayıflama sırrı bakın neymiş

Mahallenin Muhtarları, Çarpışma, Kafalar Karışık, Tövbeler Olsun, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Hudutsuz Sevda gibi birçok başarılı projede rol alan usta oyuncu Erkan Can şimdilerde değişimiyle gündemde.

1 ayda tam 10 kilo vererek 75 kilodan 65 kiloya düşen ünlü ismin yağ aldırma ameliyatı olduğu iddia edilmişti. Ünlü oyuncunun vücudunun fotoğraflarını yayınlayan bir zayıflama merkezi 66 yaşındaki oyuncunun kısa süredeki değişimini gözler önüne serdi.

ERKAN CAN 0

ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ

Nefes'ten Hande Zeyrek'e konuşan Erkan Can zayıflama sırrını verdi. Unu, şekeri kestiğini söyleyen usta oyuncu zayıflama makinelerinde mesai harcadığını da dile getirdi.

ERKAN CAN

Zayıflama merkezine gitmeden önce sıkı bir diyete girdiğini söyleyen Erkan Can; “Söylendiği gibi ameliyatla yağ aldırma falan yok. Unu, şekeri ve paketli gıdaları tamamen kestim. Tatlı ihtiyacımı meyveden aldım.

Doktor kontrolündeki diyetle sıkı bir disipline girdim. Ardından bir zayıflama merkezinde yağlarım için makinelere girip zayıflama işlemi uygulandı. Yağları kırdığı söylenen cihazlarla çalıştılar. Daha sağlıklı hissediyorum artık.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Erkan Can
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