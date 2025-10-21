SPOR

Onun için Galatasaray ile adeta savaşmıştı! Fenerbahçe'de Ederson krizi... Ara transferde gönderilebilir!

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği dünya yıldızı kaleci Ederson hakkında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Samsunspor maçı öncesi sakatlanarak formasından uzak kalan Brezilyalı eldiven, milli ara dönüşü de sahaya dönemedi. Teknik direktör Domenico Tedesco bu kez dönüş tarihi vermezken, kulüp içinde Ederson’un yüksek maaşı tartışma konusu haline geldi. Aylık 1,1 milyon Euro kazandığı belirtilen tecrübeli kalecinin devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Süper Lig'de transfer sezonunun belki de en çok konuşulan isimlerinden olan, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin kadrosuna katabilmek için yoğun çaba gösterdiği ve sonunda kazananın Fenerbahçe olduğu dünyaca ünlü file bekçisi Ederson için yeni gelişmeler yaşanıyor.

EDERSON DÖNEMEDİ

Sarı-Lacivertliler ile yıllık 13 milyon Euro maaş karşılığında anlaşma sağlayan Ederson ligin 8. haftasında oynanan Samsunspor karşılasının hazırlıkları sırasında sakatlanarak camiayı üzmüştü. Teknik Direktör Tedesco oyuncunun dönüşü ile ilgili yaptığı açıklamda "Ederson muhtemelen milli aradan sonra aramızda olacak" ifadelerini kullansa da, Brezilyalı eldiven milli ara dönüşü oynanan Karagümrük mücadelesini de yedek kulübesinde geçirdi.

İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığının bulunması nedeniyle kale 3. kaleci konumunda bulunan Tarık Çetin'e emanet edilirken, Çetin karşılaşmayı 7.5 rating ile tamamladı ve sahanın en iyilerinden biri olmayı başardı.

BU KEZ ZAMAN VERMEDİ

Karagümrük maçının ardından konuşan Tedesco bu kez Ederson'un dönüşü ile alakalı olarak zaman vermezken temkinli konuştu ve "Ederson'un da en kısa zamanda hazır olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm bunlar yaşanırken Sarı-Lacivertliler'de geçtiğimiz hafta sonu yapılan Yüksek Divan Kurulu'nda, Sadettin Saran'ın başkan seçilmesinde büyük payı olan Hakan Bilal Kutlualp'in sözleri çok dikkat çekti.

"BİR KALECİ AYLIK 1,1 MİLYON ALIYOR"

Kutlualp açıklamasında "Fenerbahçe tarihinin en büyük futbolcu maaş bütçesiyle karşı karşıyayız! Bugüne kadar görülmemiş rakam! Bir kaleci, aylık 1,1 Milyon euro maaşı var! Bunlar sürdürebilir şeyler değil." ifadelerini kullanırken bu sözler sosyal medyada kısa sürede yankı buldu.

'EDERSON GÖNDERİLECEK'

Hakan Bilal Kutlualp'in bu açıklamaları Başkan Sadettin Saran'ın bilgisi dahilinde söylediği öne sürülürken yönetimin Ali Koç döneminde getirilen Ederson'un maaşından rahatsız olduğu ve ara transfer döneminde cazip bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışına sıcak baktığı iddia edildi.

