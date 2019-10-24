Önündeki aracı sollamak isterken kontrolden çıktı! O anlar kamerada

Solundaki motosikleti fark etmeyen sürücü, ona çarpmamak için direksiyonunu sağa kırdı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü, motosiklete çarptıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi.
Kazada faciadan dönülürken, motosiklet ve sürücüsü arkadan gelen sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu.(İHA)
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