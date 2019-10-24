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Önündeki aracı sollamak isterken kontrolden çıktı! O anlar kamerada

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 24.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

Bursa’da yaşanan inanılmaz trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi. İlginç kaza, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İzmir yolunda akan trafikte sol şeritte seyir halinde giden motosiklet sürücüsüne, sağ şeritte giden dikkatsiz sürücünün sollama yaparken çarpmasıyla kaza yaşanıyor.

Solundaki motosikleti fark etmeyen sürücü, ona çarpmamak için direksiyonunu sağa kırdı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü, motosiklete çarptıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada faciadan dönülürken, motosiklet ve sürücüsü arkadan gelen sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sollama bursa kaza

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