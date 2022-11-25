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Onur Göçmez, Bandırmaspor Onursal Başkanı oldu!

25.11.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'da bazı kişilerin kulüp üyeliklerinin sonlandırıldığı bildirilirken, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Onur Göçmez'e Bandırmaspor Onursal Başkanlığı görevi verildiği duyuruldu.

Onur Göçmez, Bandırmaspor Onursal Başkanı oldu!

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar gereği, tüzüğün 5. maddesini yerine getirmeyen üyelere sosyal medyada, ulusal ve yerel basında, SMS kanalı ile yapılan tüm duyurulara rağmen görevlerini yerine getirmeyen 209 üyenin, genel kurul üyeliğinin feshedildiği duyuruldu.Yeni Spor Yasası'na göre tüzüğün revize edilmesi ve tüzükte belirtildiği üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı için 17 Nisan 2023 tarihinin belirlendiği aktarılan açıklamada, gerekli çoğunluk sağlanamazsa toplantının 24 Nisan'da yapılacağı ifade edildi.

Yönetim Kurulunun önerisi ve onayı ile mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Onur Göçmez'e Bandırmaspor Onursal Başkanlığı görevi verildiği bildirilen açıklamada, Bandırmaspor'da yeni alınan kararla başkan vekilinin Gürel Soylu, asbaşkanların Bilgen Süngü, İbrahim Ozan Tüm, Özel Aydın, Cihan Yılmaz, Onur Çon, Salih Soner Koçoğlu, Erol Rüzgar, Mustafa Der olduğu kaydedildi.

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KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Yönetim Kurulu'nun önerisi ve tüm Yönetim Kurulu'nun onayı ile mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Onur Göçmez'e Bandırmaspor Onursal Başkanlığı görevi verilmiştir. Onur Göçmez mevcut Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanında Onursal Başkanlık görevini de sürdürecektir.

Başkan Vekilliğine Gürel Soylu getirilmiştir. Asbaşkanlar Bilgen Süngü, İbrahim Ozan Tüm, Özel Aydın, Cihan Yılmaz, Onur Çon, Salih Soner Koçoğlu, Erol Rüzgar, Mustafa Der olmuştur."

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