Onur Kıvrak: Benim için bir tek ‘maç sattı’ dememişlerdi, onu da söylediler

"İstesem ameliyat olur, gider İzmir’de paramı tıkır tıkır alır, yan gelir yatarım"

Onur Kıvrak'tan zehir zemberek sözler

1 / 10 Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve kaptanlığı elinden alınan Recep Onur Kıvrak, Trabzon yerel basınından Karadeniz’e konuştu.

2 / 10 Onur Kıvrak, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte kadro dışı kalan kalecinin sözleri:

3 / 10 "Ben Trabzonspor’a ihanet etmem. Namusum ve şerefimle oynuyorum. 3 gündür uyku uyumadım. Her yerimde yaralar çıktı. Bu iftirayı bana nasıl atarlar diye.

4 / 10 Malatya maçında sahaya iğne ile çıktım. Sakat sakat oynuyorum. İstesem ameliyat olur, gider İzmir’de paramı tıkır tıkır alır, yan gelir yatarım.

5 / 10 Benim için her şey söylediler. Bir tek ‘maç sattı’ dememişlerdi onu da söylediler. Bu saatten sonra ağzımla kuş tutsam yaranamayacağım.

6 / 10 Buna atılan bu iftira namusa atılan iftira gibidir. O yüzden sağlıklı bir şekilde karar vereceğim. Güzel bir şekilde noktalayacağım. Herkes susarken 2011’de ben şikeyi haykırdım.

7 / 10 Milli takıma almadılar bu yüzden. Şimdi birileri koltuğunu kurtaracak diye ben 12 yılımı çöpe atamam. Trabzonspor’a ömrümü adadım. Bu organize bir iş. Günah keçisi olarak bizi göstermek istiyorlar.

8 / 10 Benim babam araba tamircisi idi. Elleri nasırlı, yara bere içinde alın teri ile bizi büyüttü. Helal ekmek yedirdi. Kursağımızdan haram tek lokma geçmedi.

9 / 10 Ben 5-0’lık yenilginin utancımdan çocuğumu parka götüremedim. Trabzonspor’a ihanet etmem söz konusu bile olamaz.