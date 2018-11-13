Onur Kıvrak: Benim için bir tek ‘maç sattı’ dememişlerdi, onu da söylediler

"İstesem ameliyat olur, gider İzmir’de paramı tıkır tıkır alır, yan gelir yatarım"
Onur Kıvrak'tan zehir zemberek sözler
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Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve kaptanlığı elinden alınan Recep Onur Kıvrak, Trabzon yerel basınından Karadeniz’e konuştu.
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Onur Kıvrak, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte kadro dışı kalan kalecinin sözleri:
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"Ben Trabzonspor’a ihanet etmem. Namusum ve şerefimle oynuyorum. 3 gündür uyku uyumadım. Her yerimde yaralar çıktı. Bu iftirayı bana nasıl atarlar diye.
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Malatya maçında sahaya iğne ile çıktım. Sakat sakat oynuyorum. İstesem ameliyat olur, gider İzmir’de paramı tıkır tıkır alır, yan gelir yatarım.
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Benim için her şey söylediler. Bir tek ‘maç sattı’ dememişlerdi onu da söylediler. Bu saatten sonra ağzımla kuş tutsam yaranamayacağım.
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Buna atılan bu iftira namusa atılan iftira gibidir. O yüzden sağlıklı bir şekilde karar vereceğim. Güzel bir şekilde noktalayacağım. Herkes susarken 2011’de ben şikeyi haykırdım.
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Milli takıma almadılar bu yüzden. Şimdi birileri koltuğunu kurtaracak diye ben 12 yılımı çöpe atamam. Trabzonspor’a ömrümü adadım. Bu organize bir iş. Günah keçisi olarak bizi göstermek istiyorlar.
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Benim babam araba tamircisi idi. Elleri nasırlı, yara bere içinde alın teri ile bizi büyüttü. Helal ekmek yedirdi. Kursağımızdan haram tek lokma geçmedi.
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Ben 5-0’lık yenilginin utancımdan çocuğumu parka götüremedim. Trabzonspor’a ihanet etmem söz konusu bile olamaz.
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Bu iftira, namusa atılan iftira gibidir. Bu saatten sonra ağzımla kuş tutsam yaranamayacağım. Sağlıklı bir şekilde düşünüp, güzel bir şekilde noktalayacağım..."
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