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Onur Kıvrak: Benim için bir tek ‘maç sattı’ dememişlerdi, onu da söylediler

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.11.2018 13:32 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Onur Kıvrak, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"İstesem ameliyat olur, gider İzmir’de paramı tıkır tıkır alır, yan gelir yatarım"

Onur Kıvrak'tan zehir zemberek sözler

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Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve kaptanlığı elinden alınan Recep Onur Kıvrak, Trabzon yerel basınından Karadeniz’e konuştu.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve kaptanlığı elinden alınan Recep Onur Kıvrak, Trabzon yerel basınından Karadeniz’e konuştu.
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Onur Kıvrak, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte kadro dışı kalan kalecinin sözleri:

Onur Kıvrak, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte kadro dışı kalan kalecinin sözleri:
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"Ben Trabzonspor’a ihanet etmem. Namusum ve şerefimle oynuyorum. 3 gündür uyku uyumadım. Her yerimde yaralar çıktı. Bu iftirayı bana nasıl atarlar diye.

"Ben Trabzonspor’a ihanet etmem. Namusum ve şerefimle oynuyorum. 3 gündür uyku uyumadım. Her yerimde yaralar çıktı. Bu iftirayı bana nasıl atarlar diye.
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Malatya maçında sahaya iğne ile çıktım. Sakat sakat oynuyorum. İstesem ameliyat olur, gider İzmir’de paramı tıkır tıkır alır, yan gelir yatarım.

Malatya maçında sahaya iğne ile çıktım. Sakat sakat oynuyorum. İstesem ameliyat olur, gider İzmir’de paramı tıkır tıkır alır, yan gelir yatarım.
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Benim için her şey söylediler. Bir tek ‘maç sattı’ dememişlerdi onu da söylediler. Bu saatten sonra ağzımla kuş tutsam yaranamayacağım.

Benim için her şey söylediler. Bir tek ‘maç sattı’ dememişlerdi onu da söylediler. Bu saatten sonra ağzımla kuş tutsam yaranamayacağım.
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Buna atılan bu iftira namusa atılan iftira gibidir. O yüzden sağlıklı bir şekilde karar vereceğim. Güzel bir şekilde noktalayacağım. Herkes susarken 2011’de ben şikeyi haykırdım.

Buna atılan bu iftira namusa atılan iftira gibidir. O yüzden sağlıklı bir şekilde karar vereceğim. Güzel bir şekilde noktalayacağım. Herkes susarken 2011’de ben şikeyi haykırdım.
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Milli takıma almadılar bu yüzden. Şimdi birileri koltuğunu kurtaracak diye ben 12 yılımı çöpe atamam. Trabzonspor’a ömrümü adadım. Bu organize bir iş. Günah keçisi olarak bizi göstermek istiyorlar.

Milli takıma almadılar bu yüzden. Şimdi birileri koltuğunu kurtaracak diye ben 12 yılımı çöpe atamam. Trabzonspor’a ömrümü adadım. Bu organize bir iş. Günah keçisi olarak bizi göstermek istiyorlar.
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Benim babam araba tamircisi idi. Elleri nasırlı, yara bere içinde alın teri ile bizi büyüttü. Helal ekmek yedirdi. Kursağımızdan haram tek lokma geçmedi.

Benim babam araba tamircisi idi. Elleri nasırlı, yara bere içinde alın teri ile bizi büyüttü. Helal ekmek yedirdi. Kursağımızdan haram tek lokma geçmedi.
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Ben 5-0’lık yenilginin utancımdan çocuğumu parka götüremedim. Trabzonspor’a ihanet etmem söz konusu bile olamaz.

Ben 5-0’lık yenilginin utancımdan çocuğumu parka götüremedim. Trabzonspor’a ihanet etmem söz konusu bile olamaz.
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Bu iftira, namusa atılan iftira gibidir. Bu saatten sonra ağzımla kuş tutsam yaranamayacağım. Sağlıklı bir şekilde düşünüp, güzel bir şekilde noktalayacağım..."

Bu iftira, namusa atılan iftira gibidir. Bu saatten sonra ağzımla kuş tutsam yaranamayacağım. Sağlıklı bir şekilde düşünüp, güzel bir şekilde noktalayacağım..."
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onur kıvrak Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Beter ol inşallah. Fenerlilerin ahını aldın iki yakan bir araya gelmez iyi oldu sana.
Yaa onur bey fenere şikeci diye laf atıp duruyodun.Allahın sopası yok işte nasılmış sana dönüşü.
Bu kaleci zamanında Feneri sampiyonluktan edince kimse azını acmıyordu Kalecilik futbolda en zor iştir adamlar sahada hiç oynamaz karsı takım gelir takır takır gölünü atar fatura kaleciye kesilir çünkü kalecinin arkasında hatası kapatacak kimse yoktur
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