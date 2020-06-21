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  4. Onur Tuna ve Yağmur Karabal aşk mı yaşıyor? Fotoğrafları ele verdi

Onur Tuna ve Yağmur Karabal aşk mı yaşıyor? Fotoğrafları ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 15:02 | Son Güncelleme

Mucize Doktor'un başarılı oyuncusu Onur Tuna tatile sunucu Yağmur Karabal’la mı gitti? İki ünlü ismin paylaşımları aşk iddialarını gündeme getirdi.

Onur Tuna ve Yağmur Karabal aşk mı yaşıyor? Fotoğrafları ele verdi

Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Ferman karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Onur Tuna temmuz ayında başlayacak çekimler öncesi tatile çıktı. Tuna’nın tatilde yalnız olmadığı, sunucu Yağmur Karabal’ın da yakışıklı oyuncuya eşlik ettiği ortaya çıktı.

onur tuna

Tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın haberine göre birbirinin objektiflerine poz veren ikiliyi aynı anda Kalkan Kaputaş Plajı’ndan yaptıkları paylaşımlar kendilerini ele verdi.

YAĞMUR KARABAL 1
Kız arkadaşıyla tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncu önümüzdeki ay sonu “Mucize Doktor”un çekimleri için kamera karşısına geçecek.

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