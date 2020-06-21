Onur Tuna ve Yağmur Karabal aşk mı yaşıyor? Fotoğrafları ele verdi

Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Ferman karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Onur Tuna temmuz ayında başlayacak çekimler öncesi tatile çıktı. Tuna’nın tatilde yalnız olmadığı, sunucu Yağmur Karabal’ın da yakışıklı oyuncuya eşlik ettiği ortaya çıktı.

Tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın haberine göre birbirinin objektiflerine poz veren ikiliyi aynı anda Kalkan Kaputaş Plajı’ndan yaptıkları paylaşımlar kendilerini ele verdi.



Kız arkadaşıyla tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncu önümüzdeki ay sonu “Mucize Doktor”un çekimleri için kamera karşısına geçecek.

