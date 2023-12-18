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  4. Onyekuru artık dayanamadı! Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'a olay yaratan bir cevap verdi

Onyekuru artık dayanamadı! Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'a olay yaratan bir cevap verdi

18.12.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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Murat Sancak'ın Henry Onyekuru hakkındaki sözleri sonrası yıldız oyuncudan cevap geldi. Onyekuru'nun Galatasaray maçından sonra sarı-kırmızılı oyuncularla samimi hareketlerini gördükten sonra soyunma odasında tartıştığını ifade eden Murat Sancak, sonrasında Onyekuru'yu takımdan gönderdiğini ifade etmişti.

Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Fayha
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Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın kendisi hakkında söylediği sözlere sosyal medya hesabından cevap verdi.

"MAAŞLARI ÖDEMEK NASIL OLUR SAYIN BAŞKAN?"

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Onyekuru Murat Sancak'ın sözlerine, "Hala benim hakkımda konuşmak yerine oyuncuların maaşlarını ödemek nasıl olur sayın başkan?" ifadelerini kullandı.

MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?

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Henry Onyekuru'nun sosyal medyada viral olan görüntüsüne dair konuşan Murat Sancak, "Henry Onyekuru alkışlanmıştı. Henry Onyekuru, Fernando Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, sen buraya ihanet edemezsin. Takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına, orada tebrik edersin... Herkesin seyrettiği bir maç olduğu başka bir takımın şampiyonluk yarışında olduğu mücadelede sen saha ortasında haşır neşir olup sarılamazsın, eğlenemezsin" açıklamasını yapmıştı.

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