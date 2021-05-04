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Onyekuru, Beşiktaş derbisinde geri dönüyor

04.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Henry Onyekuru, Beşiktaş maçında tamamen hazır hale gelecek

Onyekuru, Beşiktaş derbisinde geri dönüyor

Sakatlığına rağmen Gençlerbirliği deplasmanına götürülen Henry Onyekuru, geri dönüş için artık günleri sayıyor.

Nijeryalı futbolcu dünkü antrenmanda takımdan ayrı olarak kondisyoner eşliğinde çalıştı. Genç yıldızın Beşiktaş derbisine yetişebileceği, antrenörlerin özel bir çalışma programı hazırladığı öğrenildi.

Fatih Terim'in derbilerde performansıyla ön plana çıkan Onyekuru'nun durumunu yakından takip edeceği ve form durumuna göre şans vereceği kaydedildi. Onyekuru'nun şu an için maça kulübede başlayacağı ifade ediliyor.

4 maçtır forma giymeyen Nijeryalı oyuncu bu sezon ligde 12 maçta 5 gollük bir performans sergiledi.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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fazla geri dönmesin
korku dağları aşmış :)

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