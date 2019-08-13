Onyekuru'dan Galatasaray'a teşekkür

Nijeryalı futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Galatasaray'a teşekkür etti.
Onyekuru, "Everton'a bana fırsat tanıdığı ve Galatasaray'da kariyerimdeki en iyi sezonumu geçirmeme olanak sağladığı için teşekkür ederim. Türkiye'de geçen zamanımda şaşırtıcı olmayan bir şey yoktu! Taraftarlar, kulüp ve takım arkadaşlarım beni ilk günümden itibaren evimde gibi hissettirdiler. Birlikte tarih yazdık. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Galatasaray ise sosyal medya hesabı üzerinden Onyekuru'nun bu paylaşımını alıntılayarak, "Teşekkürler Henry Onyekuru. Yeni takımında başarılar dileriz" yanıtını verdi.
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