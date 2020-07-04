Onyekuru Galatasaray'dan resmen ayrıldı

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor maçı öncesinde Henry Onyekuru'nun ayrıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" ifadeleri kullanıldı.
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