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Onyekuru Galatasaray'dan resmen ayrıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.07.2020 19:04 | Son Güncelleme

Galatasaray, Onyekuru’nun takımdan ayrıldığını açıkladı. Nijeryalı yıldız, takım arkadaşları ile vedalaştı

Onyekuru Galatasaray'dan resmen ayrıldı

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor maçı öncesinde Henry Onyekuru'nun ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

onyekuru


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