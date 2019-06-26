SPOR

Onyekuru'lu Nijerya tek golle güldü

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 26.06.2019 20:59 | Son Güncelleme

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Nijerya, Gine'yi 1-0 mağlup etti.

Onyekuru'lu Nijerya tek golle güldü

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda Nijerya ile Gine karşı karşıya geldi.

İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Nijerya, daha önce Kasımpaşa forması da giyen Kenneth Omeruo'nun 73. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak. (DHA)


Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Gana ile Benin berabere kaldıGana ile Benin berabere kaldı
Hollanda ilk kez çeyrek finaldeHollanda ilk kez çeyrek finalde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
afrika uluslar kupası Nijerya

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

İşte "Fener Ol" kampanyasında toplanan para

İşte "Fener Ol" kampanyasında toplanan para

Beşiktaş'tan transfer hamlesi

Beşiktaş'tan transfer hamlesi

Transfer resmen açıklandı! İşte ayrıntılar

Transfer resmen açıklandı! İşte ayrıntılar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dani Alves PSG'den ayrılıyor

Dani Alves PSG'den ayrılıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dortmund Cenk Tosun'un peşinde

Dortmund Cenk Tosun'un peşinde

Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler

Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kupa Amerika'da Şili çeyrek finali garantiledi

Şili çeyrek finali garantiledi

Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

UEFA'dan devrim gibi karar!

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Eto'o'nun kazanacağı para belli oldu!

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.