SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Onyekuru transferi resmen açıklandı

Onyekuru transferi resmen açıklandı

01.08.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren ve Monaco'ya dönen Henry Onyekuru'nun Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer oldu.

Onyekuru transferi resmen açıklandı

Galatasaray'ın 11 Haziran'da biten satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru'nun yeni durağı Yunanistan oldu.

Nijeryalı oyuncu, Olympiacos'a imza atmak için bugün Yunanistan'a gitti. RMC'nin haberine göre Yunan ekibi, Henry Onyekuru için Monaco'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

ONYEKURU'DAN AÇIKLAMA

RedNews'e konuşan tecrübeli oyuncu, "Burada olduğum için mutluyum. Avrupa sahnesinde olmak için şampiyon olmaya çalışan takıma yardım etmek istiyorum. Ludogorets maçına hazır olacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

24 yaşındaki oyuncu 8 Temmuz'da sosyal medya hesabından veda etmişti. Onyekuru, "Her şey için teşekkürler ve başarılar" notuyla Fatih Terim ile olan fotoğrafını yayınlamıştı.

GALATASARAY DÖNEMİ

Henry Onyekuru, Galatasaray'da 71 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu 22 gol kaydederken 12 asist yaptı. Nijeryalı oyuncu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayarak kulüp kariyerindeki 2 kupayı da burada elde etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Advocaat'ı yeni takımı şaşırttıAdvocaat'ı yeni takımı şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
transfer Henry Onyekuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Manavgat'tan korku dolu görüntüler

Manavgat'tan korku dolu görüntüler

8 milyon euro! Anlaşma tamam

8 milyon euro! Anlaşma tamam

Yusuf Demir attı, Barcelona kazandı

Yusuf Demir attı, Barcelona kazandı

Gaziantep FK - Hertha Berlin maçı yarıda kaldı!

Gaziantep FK - Hertha Berlin maçı yarıda kaldı!

Ortalık karışacak! Burak Yılmaz bombası

Ortalık karışacak! Burak Yılmaz bombası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Trabzonspor ve Fenerbahçe derken Sörloth'un yeni takımı...

Trabzonspor ve Fenerbahçe derken Sörloth'un yeni takımı...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mücadeleniz yeter Filenin Sultanları!

Mücadeleniz yeter Filenin Sultanları!

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

Yıldız golcü İstanbul'da

Yıldız golcü İstanbul'da

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.