Onyekuru transferi resmen açıklandı

Galatasaray'ın 11 Haziran'da biten satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru'nun yeni durağı Yunanistan oldu.

Nijeryalı oyuncu, Olympiacos'a imza atmak için bugün Yunanistan'a gitti. RMC'nin haberine göre Yunan ekibi, Henry Onyekuru için Monaco'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

ONYEKURU'DAN AÇIKLAMA

RedNews'e konuşan tecrübeli oyuncu, "Burada olduğum için mutluyum. Avrupa sahnesinde olmak için şampiyon olmaya çalışan takıma yardım etmek istiyorum. Ludogorets maçına hazır olacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

24 yaşındaki oyuncu 8 Temmuz'da sosyal medya hesabından veda etmişti. Onyekuru, "Her şey için teşekkürler ve başarılar" notuyla Fatih Terim ile olan fotoğrafını yayınlamıştı.

GALATASARAY DÖNEMİ

Henry Onyekuru, Galatasaray'da 71 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu 22 gol kaydederken 12 asist yaptı. Nijeryalı oyuncu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayarak kulüp kariyerindeki 2 kupayı da burada elde etti.



