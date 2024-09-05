'Oo mutfakta bile... Hey yavrum hey' Üfürükçü Mustafa'yla fotoğrafları çıktı! Bakanlık harekete geçti: Küçük çocuğa çektirmişler! Müge Anlı 'çıplak fotoğraf' detayını anlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen bir konu Türkiye'nin gündemine oturdu. Müge Anlı'nın programında gelen cinayet itirafı sonrası üfürükçü Mustafa Samagan ile alakalı iddialar devam ediyor.

Sebile Hanım "Benimle evlenmek için kocamı öldürdü" iddiasında bulunduktan sonra Mustafa ile fotoğrafları ortaya çıktı. Öncesinde, kendisinin zorla açık seçik fotoğraflarını çekip tehdit ettiğini söyleyen Sebile Hanım, ilişkileri olduğunu da kabul etmemişti. Fakat Mustafa, Sebile ile 6 senedir beraber olduklarını söylemişti.

SAMİMİ FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Müge Anlı'nın programında Mustafa ve Sebile'nin birlikte çektirdiği fotoğraflar paylaşıldı. Sebile ve kocasının öldürdüğünü iddia ettiği Mustafa'nın samimi pozları yayına yansıdı.

Diğer yandan bu fotoğrafları da cinayet esnasında da evde olan Sebile'nin 11 yaşındaki oğlunun çektiği ortaya çıktı.

Müge Anlı'nın yayınını ihbar kabul eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, küçük çocuk için harekete geçerken psikolojik destek sunulacağı açıklandı.

"GÖRÜNTÜLÜ KONUŞURKEN OLAN ŞEYLERİN FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ"

Müge Anlı yayında, "Çıplak fotoğraflarını çekmemiş, görüntülü konuşurken olan şeylerin fotoğrafını çekmiş. Yani kadını yatırıp da çıplak fotoğrafını çekmemiş yani. Karşılıklı görüntülü görüşmede alınan şeyler." diye anlattı.

Fotoğrafların ekrana geldiği sırada Sebile'nin gelini Nazlı "O mutfakta bile... Hey yavrum hey" ifadelerini kullandı.