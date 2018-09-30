Oostende 1 - 3 Standart Liege ( Belçika Ligi)

Belçika Ligi'nin 9. haftasında Standard Liege, Oostende ile deplasmanda karşılaştı.
Konuk takım, 24 ve 48. dakikalarda Moussa Djenepo, 59. dakikada penaltıdan Renaud Emond'un golleriyle 3-0'lık skoru yakaladı.
Oostende adına Emmanuel Banda'nın 90. dakikada attığı gol, mücadelenin skorunu belirledi ve Standard Liege karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Ligde üç hafta sonra galip gelen Standard Liege, 15 puana yükseldi. Oostende ise 13 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun ikinci haftasında Akhisarspor ile Standard Liege, 4 Ekim Perşembe günü Belçika'da karşılaşacak.
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