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Oostende 1 - 3 Standart Liege ( Belçika Ligi)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.09.2018 23:04 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisarspor'un rakibi Standard Liege, Belçika Birinci Futbol Ligi'nde Oostende'yi 3-1 yendi.

Oostende 1 - 3 Standart Liege ( Belçika Ligi)

Belçika Ligi'nin 9. haftasında Standard Liege, Oostende ile deplasmanda karşılaştı.

Konuk takım, 24 ve 48. dakikalarda Moussa Djenepo, 59. dakikada penaltıdan Renaud Emond'un golleriyle 3-0'lık skoru yakaladı.

Oostende adına Emmanuel Banda'nın 90. dakikada attığı gol, mücadelenin skorunu belirledi ve Standard Liege karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde üç hafta sonra galip gelen Standard Liege, 15 puana yükseldi. Oostende ise 13 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun ikinci haftasında Akhisarspor ile Standard Liege, 4 Ekim Perşembe günü Belçika'da karşılaşacak.

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standart liege Oostende

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