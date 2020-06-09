Op. Dr. Muhammet Dilber’den “Havuz sefanız cefaya dönmesin” uyarısı

Op. Dr. Muhammet Dilber, kulağına tüp takılmış olan veya kronik orta kulak sorunu yaşayan çocukların ailelerinin, özellikle yaz mevsiminde dikkatli olmaları gerektiğini aksi takdirde tatilin kabusa dönüşebileceğini söyledi.

Herkesin sabırsızlıkla beklediği yazın geldiğini belirten Op. Dr. Muhammet Dilber, sıcakların arttığı ortamda biraz ferahlamak için suya temasın da çoğalacağına dikkat çekerek, “Bazen bir avuç suyla, bazen de havuzda veya denizde yüzerek rahatlamak istiyor insan. Ama ferahlamanın bedeli ağır olabiliyor ve tedbirsizlik sefamızı cefaya çevirebiliyor bazen” dedi.

Yüzmeyi büyük küçük herkesin çok sevdiğini ve de sağlık için oldukça faydalı bir spor olduğunu dile getiren Dilber, şöyle devam etti;

“Hele yaz aylarında bedenimize temas eden o güzelim serin sulara hiçbirimiz hayır diyemesek de bazılarımızın oldukça dikkat etmesi gereken bir durum deniz ve havuz sefaları. Özellikle havuz sonrası dış kulak yolu iltihapları çok can sıkıcı olabiliyor bu dönemlerde ve orta kulak iltihabından daha şiddetli bir ağrıyla hastaları bizlere getiriyor maalesef. Esnerken, yemek yerken çenemizi her hareket ettirdiğimizde ortaya çıkan şiddetli ağrılar gün içerisinde havuzda geçirdiğimiz tüm güzelliklerin bıraktığı hoş izleri hafızamızdan silip götürebiliyor bir anda. Kulağına tüp takılmış olan veya kronik orta kulak sorunu yaşayan çocukların ailelerinin özellikle yaz mevsiminde dikkatli olmaları gerekiyor. Aksi halde bırakın tatilin keyfini çıkarmayı, kabusa dönüşen bir dönemi yaşamak zorunda kalabilirler. Gecenin bir vakti yatağından şiddetli bir ağrıyla uyanıp anne babasıyla perişanlık içinde hastane hastane dolaşan bir çocuğun halini hiçbir anne baba görmek istemez, dahası böyle bir nahoş hadiseyi güzelim tatil uykusundan kalkıp hiç kimse yaşamak istemez.”