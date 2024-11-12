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Operasyon sonrası o görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ersin Korkut'tan 'yasa dışı bahis reklamı' açıklaması...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.11.2024 11:22
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İstanbul'da 23 kişiye düzenlenen 'Yasa dışı bahis reklamı' operasyonunda Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de gözaltına alınmıştı. Gündemi sarsan bu operasyonun ardından oyuncu Ersin Korkut'un bir yayında bahis sitesi reklamı yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Ersin Korkut'tan o iddiayla ilgili açıklama geldi.

Operasyon sonrası o görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ersin Korkut'tan 'yasa dışı bahis reklamı' açıklaması...

İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine yapılan operasyonda 23 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında olduğu şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil de vardı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri verilirken fenomen İbrahim Yılmaz, tutuklanmıştı.

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GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun gündeme bomba gibi düşmesinin ardından oyuncu Ersin Korkut'un bir canlı yayında yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapıp uzun süre kumar oynadığı görüntüleri ortaya çıktı. Yayında ise insanların bu oyunla evinin yıkıldığını söyleyip dalga geçti.

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AÇIKLAMA YAPTI!

Sosyal medyada Korkut'un da yasa dışı bahse teşvikte bulunduğu bir videosunun yayılmasının ardından Korkut, avukatı Bişar Abdi Alınak aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamada "Müvekkilin yasa dışı bahis mekanizmasına, oyuncularına veya reklamlarına hiçbir iştiraki bulunmadığı, bizzat yargı mercileri tarafından karara bağlanmıştır" ifadesine yer verildi.

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Açıklamanın tamamı şöyle: "Müvekkilimiz Ersin Korkut'un yurt dışında bulunduğu esnada kaydedilen, kendisinin bilerek ve isteyerek dâhil olmadığı bir video içerik, müvekkilin izni ve haberi olmaksızın dijital ortamda yayınlanmıştır. Müvekkil, böyle bir video içeriğin yayınlandığını duyar duymaz tarafımızı bilgilendirerek video içerik üreticisiyle iletişime geçilmesini ve videounun kaldırılmasının sağlanması talep etmiştir.Görüntülerin silinmesi sağlamış olmamıza rağmen, 04. 07. 2024 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından müvekkil hakkında re'sen soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında müvekkilimiz Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermiş olup, müvekkilimizin beyanı ve savunmalarımız ışığında takipsizlik kararı verilmiştir. Haliyle, müvekkilin yasa dışı bahis mekanizmasına, oyuncularına veya reklamlarına hiçbir iştiraki bulunmadığı, bizzat yargı mercileri tarafından karara bağlanmıştır.

Ancak, açık ve kesin yargı kararına rağmen, müvekkilimizi hedef göstererek toplumu ve yargı mercilerini yanıltan, etkileşim kazanma hedefi ile yürütülen karalamalara dahil olan yayın kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarına karşı gerekli cezai ve hukuki başvurularda bulunacağımızı, konu üzerinden yaratılmaya çalışılan izlenime itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

UYUŞTURUCUDAN CEZA ALMIŞTI!

Ersin Korkut, Ekim 2015 ayında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı ertelemişti.

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Ersin Korkut
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