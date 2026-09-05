Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı soruyu bilemedi! Bakan Göktaş hemen hatırlatma yaptı

ATV’nin sevilen bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” programında yarışmacıya yöneltilen 100 bin lira değerindeki “analık izni” sorusu kısa sürede gündem oldu. Soruda yanlış yanıt veren Sevgül Batur’un ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Göktaş, çalışan annelerin doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya yükseltildiğini hatırlattı.

YANLIŞ CEVAP VERDİ

“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında Sevgül Batur’un karşısına 100 bin lira değerinde şu soru çıktı:



“4857 sayılı İş Kanunu’na göre kadın işçilerin tekil gebeliklerde doğum öncesi ve sonrasında kullanabilecekleri toplam analık izni süresi ne kadardır?”



Sorunun seçeneklerinde 12, 16, 20 ve 24 hafta yanıtları yer aldı. Batur, tercihini “12 hafta” seçeneğinden yana kullanınca soruya yanlış cevap verdi. Yarışmada doğru yanıtın ise “24 hafta” olduğu açıklandı.



BAKAN GÖKTAŞ, 24 HAFTALIK İZNE DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmadaki bu anların ekrana gelmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin hemen bir hatırlatma yaptı. Göktaş, “Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında çalışan annelerin haklarına yönelik gerçekleştirilen düzenlemeye dikkat çekerek, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını belirtti.

Bakan Göktaş paylaşımında, “Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık” ifadelerine yer verdi.