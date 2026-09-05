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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı soruyu bilemedi! Bakan Göktaş hemen hatırlatma yaptı

Kim Milyoner Olmak İster’de Sevgül Batur’a 100 bin TL’lik ödül sorusu olarak yöneltilen doğum izni sorusu gündem oldu. Soruda “12 hafta” yanıtını veren yarışmacının cevabı yanlış çıkarken, doğru yanıtın 24 hafta olduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hemen sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı soruyu bilemedi! Bakan Göktaş hemen hatırlatma yaptı
Öznur Yaslı İkier

ATV’nin sevilen bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” programında yarışmacıya yöneltilen 100 bin lira değerindeki “analık izni” sorusu kısa sürede gündem oldu. Soruda yanlış yanıt veren Sevgül Batur’un ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Göktaş, çalışan annelerin doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya yükseltildiğini hatırlattı.

YANLIŞ CEVAP VERDİ
“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında Sevgül Batur’un karşısına 100 bin lira değerinde şu soru çıktı:
Kim Milyoner Olmak İster de yarışmacı soruyu bilemedi! Bakan Göktaş hemen hatırlatma yaptı 1

“4857 sayılı İş Kanunu’na göre kadın işçilerin tekil gebeliklerde doğum öncesi ve sonrasında kullanabilecekleri toplam analık izni süresi ne kadardır?”
Kim Milyoner Olmak İster de yarışmacı soruyu bilemedi! Bakan Göktaş hemen hatırlatma yaptı 2

Sorunun seçeneklerinde 12, 16, 20 ve 24 hafta yanıtları yer aldı. Batur, tercihini “12 hafta” seçeneğinden yana kullanınca soruya yanlış cevap verdi. Yarışmada doğru yanıtın ise “24 hafta” olduğu açıklandı.
Kim Milyoner Olmak İster de yarışmacı soruyu bilemedi! Bakan Göktaş hemen hatırlatma yaptı 3

BAKAN GÖKTAŞ, 24 HAFTALIK İZNE DİKKAT ÇEKTİ
Yarışmadaki bu anların ekrana gelmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin hemen bir hatırlatma yaptı. Göktaş, “Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında çalışan annelerin haklarına yönelik gerçekleştirilen düzenlemeye dikkat çekerek, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını belirtti.

Bakan Göktaş paylaşımında, “Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık” ifadelerine yer verdi.

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Kim Milyoner Olmak İster Doğum izni
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