YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Operasyonlara "daima hazır" olan komandolar "dosta güven, düşmana korku" veriyor

Operasyonlara "daima hazır" olan komandolar "dosta güven, düşmana korku" veriyor

13.07.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Dumlu Jandarma Bölük Komutanlığında görevli komandolar, zırhlı araçlarla çıktıkları arazilerde "ara bul, yok et" stratejisiyle terörle mücadeleyi sürdürüyor - Sarp kayalık ve ormanlık alanlar gibi zorlu arazilerde görev yapan komandolar, yer yer 3 bin rakıma kadar didik didik taradıkları bölgede teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınakları bulup imha ediyor

MUHAMMET MUTAF - Görev için "daima hazır" parolasıyla hareket eden Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Dumlu Jandarma Bölük Komutanlığında görevli komandolar, başarılı terör operasyonlarıyla "dosta güven, düşmana korku" veriyor.

Türkiye'nin huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan teröristlere nefes aldırmayan komandolar, terör örgütlerinin olası eylem ve faaliyetlerini önlemek amacıyla arazide gece gündüz, yaz kış, yağmur, kar ve çamur demeden görev yapıyor.

Her türlü olumsuz hava ve arazi koşullarına rağmen haftalarca Erzurum kırsalında kalan komandolar, zaman zaman bölgedeki illerde yapılan terör operasyonlarına da destek veriyor.

"Daima göreve hazır" olmak için güne sabah sporuyla başlayan komandolar, ardından kamuflajları giyip silahlarını kuşanarak görev için komutanlarının vereceği emirleri bekliyor.

- Operasyon öncesi toplantı yapıp göreve gidecekleri araziyi inceliyorlar

Bölük komutanlığı binasındaki toplantı salonunda gelen ihbar ve istihbarat bilgilerini değerlendiren ve krokiler üzerinde göreve gidecekleri araziyi inceleyen timler, daha sonra zırhlı araçlarla araziye çıkıyor.

Sıcak havada arazide yürüyerek iz takibi yapan timler, sorumluluk alanlarındaki kırsalda "ara bul, yok et" stratejisiyle terör örgütü mensuplarına yönelik başarılı operasyonlar düzenliyor.

Sarp kayalık ve ormanlık alanlar gibi zorlu araziye rağmen görevini kararlılıkla sürdüren komandolar, yer yer 3 bin rakıma kadar didik didik taradıkları bölgede teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınakları bir bir bulup imha ediyor.

Olası terör ve benzeri olaylara karşı teyakkuzda olan komandolar, eğitim ve tatbikatlarla da zorlu görevlere hazırlık yapıyor.

- Komandoların nefes kesen tatbikatları gerçeği aratmıyor

Komandolar, kent kırsalında yaptıkları bir tatbikatta senaryo gereği teröristlerin mağarada saklandığını belirledi.

Operasyonun gerçekleştirileceği araziyi bölük binasında inceleyip hazırlıklarını yapan komandolar, zırhlı araçlarla gidecekleri konuma yakın bir yere intikal etti.

Zorlu arazi şartlarında 3 farklı yürüyüş tekniğiyle ilerleyen tim, dereden geçerek belirlenen mağaraya kontrollü şekilde yaklaştı.

Çevrede güvenlik önlemleri alarak mağaranın etrafını saran komandolar, dron ile alanda inceleme yaptı.

Mağaradaki örgüt mensuplarına "teslim ol" çağrısı yapan ekipler, teröristlerin teslim olmaması üzerine sis bombası atarak mağaraya iki koldan yaklaştı.

Senaryo gereği ateş ederek 2 teröristi ölü ele geçiren komandolar, daha sonra kayalık alanda "Komando Andı"nı okuyarak tatbikatı tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anneleri gelmeyen yavru kirpiler koruma altına alındıAnneleri gelmeyen yavru kirpiler koruma altına alındı
İzmir'de denize giren 20 yaşındaki genç boğulduİzmir'de denize giren 20 yaşındaki genç boğuldu
Bodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdiBodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Erzurum jandarma

Erzurum Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:00
Sabah
04:50
Öğle
12:26
İkindi
16:22
Akşam
19:51
Yatsı
21:34

Erzurum Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Çarşamba

- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İddianın sonu kötü bitti! Bütün bir şişeyi bitirince...

İddianın sonu kötü bitti! Bütün bir şişeyi bitirince...

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

9 çocuk annesi, gıdaya servet harcıyor ama yine çocuk istiyor

9 çocuk annesi, gıdaya servet harcıyor ama yine çocuk istiyor

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.