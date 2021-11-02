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OPET Muğla Cup Four Cross Bodrum'da tamamlandı

02.11.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum ilçesinde düzenlenen yarışın son etabında, erkeklerde Almanya'dan Felix Klausmann, kadınlarda ise Hollandalı Didi de Vries birinci oldu

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen OPET Muğla Cup Four Cross'un son etabı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Muğla Valiliği, belediyeler ve çeşitli kurumların destekleriyle 3 etap olarak düzenlenen yarışların son günü, Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübünün (BODASK) organizasyonuyla gerçekleştirildi. 10 ülkeden 62 sporcunun katıldığı yarışların Bodrum etabındaki mücadele, Bodrum Denizciler Derneği önünden başlayıp çarşı içinde devam ederek aynı noktada sona erdi.

"City Mountainbike" formatıyla düzenlenen yarışlarda, suni engellerle oluşturulan parkurda deneme sürüşleri ve zamana karşı yarışların ardından aynı anda dört sporcu mücadele etti.

Dağ bisikletleriyle yarış heyecanını şehir merkezinde yaşatan organizasyon, sporcuların dereceye girebilmek için kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Farklı kategorilerde dereceye girenlere madalyalarının verildiği ödül töreniyle tamamlanan etapta, erkeklerde Almanya'dan Felix Klausmann birinci oldu.

Kadınlarda ise birinciliği, Fethiye ve Marmaris'te de ilk sıraya adını yazdıran Hollandalı Didi de Vries elde etti.

Sporculara madalyaları Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert, BODASK Başkanı Ali Sonay ve organizasyon görevlilerince verildi.

İlker Cömert, törende yaptığı konuşmada, turizm faaliyetleri açısından bisiklet sporunun ve bu tür organizasyonların önemli olduğunu söyledi.

Yarışların ilk etabı Fethiye'de, ikinci etabı ise Marmaris'te yapılmıştı.

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