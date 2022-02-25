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OPET'ten Muğla'da orman yangınlarında zarar gören 9 mahallede Örnek Köy Projesi

25.02.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OPET'ten Muğla'da orman yangınlarında zarar gören 9 mahallede Örnek Köy Projesi

OPET, Muğla'da orman yangınlarında zarar gören 9 mahallede Örnek Köy Projesi ile rehabilitasyon, eğitim ve ekonomi alanındaki çalışmalarla mahallelerin sürdürülebilir kalkınmasına destek olacak.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Örnek Köy Projesi ile şimdiye kadar kentte 16 köyde restorasyon, rehabilitasyon ve eğitim çalışmaları yürüten yerli ve milli firma OPET'in orman yangınlarında zarar gören 9 mahalledeki proje çalışmalarının değerlendirildiği toplantının Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Örnek Köy Projesi ve proje uygulamalarıyla ilgili katılımcılara sunum yapan OPET Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Aydın'ın 9 mahallede rehabilitasyon, eğitim ve ekonomi alanındaki çalışmalarla mahallelerin sürdürülebilir kalkınmasına destek olunmasının, mahallelerin tarihi, coğrafi ve kültürel potansiyelinin değerlendirilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesinin amaçlandığını söylediği aktarıldı.

Projenin Marmaris ilçesinde Osmaniye ve Bayır, Milas ilçesinde Çökertme, Gökbel ve Bozalan, Bodrum ilçesinde Pınarlıbelen, İrmene ve Çamlık ile Köyceğiz ilçesinde Otmanlar Mahallesi'nde hayata geçirileceği kaydedildi.

Keşif, ziyaret ve ihtiyaç belirleme çalışmalarının ardından mahalle sakinleriyle anket çalışması yapıldığı, anket sonuçlarına göre mimari, sosyo-kültürel ve turizm destekli proje hazırlığı süreçlerinin tamamlandığı vurgulandı.

Proje kapsamında mahalleye girişten itibaren tüm güzergahın yeni bir çevre düzenlemesine ve peyzaja kavuşturulacağı, restorasyon ve renovasyon uygulamaları ile yapıların yerel kimliklerinin güçlendirileceği, köy meydanı düzenlemesinin yapılacağı, kültür merkezi ve yöreye özgü gıda, elişi ve dokumaların satılacağı satış stantlarının oluşturulacağı, köy otoparkı ve meydanına engelli vatandaşların da kullanabileceği OPET standartlarında tuvalet yapılacağı, ayrıca esnaf ve mahalle sakinlerine İngilizce, pansiyonculuk, temizlik, hijyen ve hizmet standartları konulu kurslar düzenleneceği ifade edildi.

Açıklamada Vali Tavlı'nın, kurulduğu günden bu yana eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi değerlere sahip çıkarak daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunma vizyonuyla çalışan yerli ve milli akaryakıt firması OPET Petrolcülük Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk'e ve Opet ailesinin kıymetli üyelerine gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla teşekkür ettiği bildirildi.

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