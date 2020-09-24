OPPO Watch n11.com mağazalarında yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Akıllı telefonlarının yanı sıra giyilebilir teknoloji alanında da son dönemin en çok konuşulan markaları arasında yer alan OPPO, ilk akıllı saat modelini n11.com üzerinden satışa sundu.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, tanıtıldığı günden itibaren merakla satışa sunulması beklenen akıllı saati OPPO Watch, iki farklı boy ve farklı renk seçenekleriyle n11.com'da yerini aldı.

"Her Yerden Bağlan. Herkese Bağlan" sloganıyla satışa sunulan, esnek çift kavisli ekranının yanı sıra tasarım çizgisiyle teknoloji tutkunlarının beğenisini kazanan OPPO Watch, Google'ın akıllı saatler için geliştirdiği Wear OS işletim sistemini kullanıyor.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon Wear 3100 yonga setinden alan ürünün 41 mm olan modelinde 1.6 inç, 46 mm olan modelinde ise 1.91 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Her iki üründe de 11.35 mm kalınlığıyla yer veren OPPO, şarj konusunda da kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor.

OPPO Watch'un 41 mm olan modelinde 300 mAh, 46 mm olan modelinde ise 430 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. OPPO Watch 41 mm, Siyah, Pembe Altın ve Gümüş renk seçenekleriyle teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Parlak Altın ve Siyah renk seçenekleri ile piyasaya sunulan 46 mm ise tek şarjla 36 saate kadar, güç tasarruf modunda ise 21 güne kadar kullanım vaadi ile ön plana çıkıyor.