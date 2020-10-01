YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Optisyenlerin kadro talebi

Optisyenlerin kadro talebi

SAMSUN HABERLERİ  | 01.10.2020 18:11 | Son Güncelleme

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Özmutlu, “Sağlık sisteminin bir parçası olan optisyenler, kamu atamaları ile sağlık personeli alımlarında yer bulmak ve hastanelerin göz polikliniklerinde kendilerine kadro ayrılmasını istiyor” dedi.Optisyenlerin çalışma alanlarının çok geniş olduğunu ve gözlükçülükle sınırlı tutulmaması gerektiğini ifade eden Ramazan Özmutlu, “Optisyen meslektaşlarımızın artışı bir yandan bizleri sevindirirken, istihdam anlamında ise üzmektedir.

Optisyenlerin kadro talebi

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Özmutlu, “Sağlık sisteminin bir parçası olan optisyenler, kamu atamaları ile sağlık personeli alımlarında yer bulmak ve hastanelerin göz polikliniklerinde kendilerine kadro ayrılmasını istiyor” dedi.
Optisyenlerin çalışma alanlarının çok geniş olduğunu ve gözlükçülükle sınırlı tutulmaması gerektiğini ifade eden Ramazan Özmutlu, “Optisyen meslektaşlarımızın artışı bir yandan bizleri sevindirirken, istihdam anlamında ise üzmektedir. Optisyenler, gözlükçülük mesleğiyle sınırlı tutulmamalıdır. Optisyenler üniversitelerde göz fizyolojisi, göz hastalıkları, görme optiği, optik ölçüm araçları, göz anatomisi, genel anatomi, refraksiyon kusurları, farmakoloji, kontakt lens, ilk ve acil yardım gibi dersleri bizzat göz doktorlarından almışlardır. Birçok üniversitemizde hastanelerin göz polikliniklerinde staj imkanı sağlanmış hatta birçok öğrenci göz ameliyatlarında dahi bulunmuşlardır. Böylesine donanımlı eğitimi kapsayan süreçten geçen ve mezun olan optisyenlerin hastanelerde göz polikliniklerinde yer bulması, göz doktorlarının yanında asistan olarak, göz polikliniklerinde sağlık personeli olarak, göz ölçümü ve damla odalarında ya da kontakt lens uygulama odalarında sağlık teknikeri olarak unvanını kullanması hakkıdır. Optisyenler, göz sağlığı ve hastalıkları konusunda eğitimini tamamlamış, optik ölçüm tetkik cihazları konusunda ise alanında uzman sağlık teknikerleridir. 2016 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte optisyenler, ’sağlık teknikeri’ unvanına da sahip olmuşlardır. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın açıklamalarında yer alan ve yakın süreçte gerçekleşeceği ifade edilen sağlık personeli alımlarında artık optisyenler de yer almak istiyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
’Samsunspor tabelası’ ait olduğu yere geri döndü
’Samsunspor tabelası’ ait olduğu yere geri döndü
Patateste rekor verim bekleniyor
Patateste rekor verim bekleniyor

Samsun Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:00
Sabah
06:24
Öğle
12:29
İkindi
15:46
Akşam
18:24
Yatsı
19:44

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Akoğlu Eczanesi
Ilkadim
İlyasköy Eczanesi
Ilkadim
Uzun Eczanesi
Ilkadim
Mengel Eczanesi
Atakum
Umut Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Karısının yüzünü kesti
Karısının yüzünü kesti
Samsunlu öğrencilerin başarısı -Oxford University Press'in Karadeniz ve Doğu AnadoluBölgesi'nde 18 ilköğretim okulu 6, 7 ve 8'inci sınıf kategorisinde düzenlediği"Big Read"yarışmasındaÖzel Ezgililer Koleji öğrencileri ilk üç dereceyi elde etti
Samsunlu öğrencilerin başarısı -Oxford University Press'in Karadeniz ve Doğu AnadoluBölgesi'nde 18 ilköğretim okulu 6, 7 ve 8'inci sınıf kategorisinde düzenlediği"Big Read"yarışmasındaÖzel Ezgililer Koleji öğrencileri ilk üç dereceyi elde etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.